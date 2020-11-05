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Пензенская область
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Число бюджетных мест в пензенских вузах в увеличат на четверть
Число бюджетных мест в пензенских вузах в увеличат на четверть
Число бюджетных мест в вузах Пензенской области в 2021 году увеличится по сравнению с текущим годом на 24% и составит 3378, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:13
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навигатор абитуриента
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 5 ноя - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Пензенской области в 2021 году увеличится по сравнению с текущим годом на 24% и составит 3378, сообщила пресс-служба правительства региона.В частности, по направлениям "Информатика и вычислительная техника" число бюджетных мест увеличится на 97, "Клиническая медицина" - на 20, "Образование и педагогические науки" - на 131, по инженерным специальностям - на 245 мест."Нужно восполнять недостаток врачей, учителей и инженеров. Над этим вопросом необходимо работать, пока проблема кадрового дефицита не будет решена", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.В пресс-службе добавили, что министерство образования региона продолжает работу по увеличению бюджетных мест в вузах на 2022-2023 учебный год, когда планируется рост по педагогическим направлениям подготовки по бакалавриату, а также инженерным направлениям, таким как "Техника и технология строительства", "Техника и технология наземного транспорта".
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навигатор абитуриента, иван белозерцев, пензенская область, общество

Число бюджетных мест в пензенских вузах в увеличат на четверть

15:13 05.11.2020 (обновлено: 15:54 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПЕНЗА, 5 ноя - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Пензенской области в 2021 году увеличится по сравнению с текущим годом на 24% и составит 3378, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2021 году на бюджетные места в высших учебных заведениях смогут поступить 3378 абитуриентов. Это на 654 человека больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.
В частности, по направлениям "Информатика и вычислительная техника" число бюджетных мест увеличится на 97, "Клиническая медицина" - на 20, "Образование и педагогические науки" - на 131, по инженерным специальностям - на 245 мест.
"Нужно восполнять недостаток врачей, учителей и инженеров. Над этим вопросом необходимо работать, пока проблема кадрового дефицита не будет решена", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.
В пресс-службе добавили, что министерство образования региона продолжает работу по увеличению бюджетных мест в вузах на 2022-2023 учебный год, когда планируется рост по педагогическим направлениям подготовки по бакалавриату, а также инженерным направлениям, таким как "Техника и технология строительства", "Техника и технология наземного транспорта".
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Пензенская областьНавигатор абитуриентаИван БелозерцевПензенская областьОбщество
 
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