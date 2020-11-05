Число бюджетных мест в пензенских вузах в увеличат на четверть
15:13 05.11.2020 (обновлено: 15:54 05.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
ПЕНЗА, 5 ноя - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Пензенской области в 2021 году увеличится по сравнению с текущим годом на 24% и составит 3378, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2021 году на бюджетные места в высших учебных заведениях смогут поступить 3378 абитуриентов. Это на 654 человека больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.
В частности, по направлениям "Информатика и вычислительная техника" число бюджетных мест увеличится на 97, "Клиническая медицина" - на 20, "Образование и педагогические науки" - на 131, по инженерным специальностям - на 245 мест.
"Нужно восполнять недостаток врачей, учителей и инженеров. Над этим вопросом необходимо работать, пока проблема кадрового дефицита не будет решена", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.
В пресс-службе добавили, что министерство образования региона продолжает работу по увеличению бюджетных мест в вузах на 2022-2023 учебный год, когда планируется рост по педагогическим направлениям подготовки по бакалавриату, а также инженерным направлениям, таким как "Техника и технология строительства", "Техника и технология наземного транспорта".