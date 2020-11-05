https://ria.ru/20201105/vuzy-1583187297.html

Число бюджетных мест в пензенских вузах в увеличат на четверть

Число бюджетных мест в пензенских вузах в увеличат на четверть

Число бюджетных мест в вузах Пензенской области в 2021 году увеличится по сравнению с текущим годом на 24% и составит 3378, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:13

2020-11-05T15:13

2020-11-05T15:54

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пензенская область

иван белозерцев

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 5 ноя - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Пензенской области в 2021 году увеличится по сравнению с текущим годом на 24% и составит 3378, сообщила пресс-служба правительства региона.В частности, по направлениям "Информатика и вычислительная техника" число бюджетных мест увеличится на 97, "Клиническая медицина" - на 20, "Образование и педагогические науки" - на 131, по инженерным специальностям - на 245 мест."Нужно восполнять недостаток врачей, учителей и инженеров. Над этим вопросом необходимо работать, пока проблема кадрового дефицита не будет решена", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.В пресс-службе добавили, что министерство образования региона продолжает работу по увеличению бюджетных мест в вузах на 2022-2023 учебный год, когда планируется рост по педагогическим направлениям подготовки по бакалавриату, а также инженерным направлениям, таким как "Техника и технология строительства", "Техника и технология наземного транспорта".

https://ria.ru/20201102/smolnyy-1582669236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, иван белозерцев, пензенская область, общество