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Вторсырье в Пермском крае будут реализовывать через цифровую площадку
Вторсырье в Пермском крае будут реализовывать через цифровую площадку
Продукцию, изготовленную из переработанного мусора, в Пермском крае планируют реализовывать через цифровую площадку на базе региональной торгово-промышленной... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:54
2020-11-05T15:54
жкх
пермский край
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ПЕРМЬ, 5 ноя – РИА Новости. Продукцию, изготовленную из переработанного мусора, в Пермском крае планируют реализовывать через цифровую площадку на базе региональной торгово-промышленной палаты, сообщается на сайте губернатора и правительства края.В четверг правительство региона рассмотрело вопрос о внедрении системы раздельного сбора мусора на территории Пермского края. В ходе обсуждений губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что национальным проектом "Экология" перед регионом поставлена задача к 2030 году обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку. По словам Махонина, основная сложность при реализации таких планов – "отсутствие в регионе необходимых мощностей для сортировки и переработки отходов".По данным краевого министерства ЖКХ и благоустройства, до 2024 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов по сортировке и переработке отходов, включая три крупных экотехнопарка для Перми и центральных районов региона, юга и севера Пермского края. Как отмечают в пресс-службе губернатора, общий объем необходимых инвестиций превышает 3 миллиарда рублей."Для реализации вторичного сырья на базе Пермской торгово-промышленной палаты планируют организовать цифровую площадку", - говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас на территории Пермского края реализуются два пилотных проекта по раздельному сбору мусора: в деревне Беляевка Оханского района и Дзержинском районе Перми. Их участники получают скидки на услугу по вывозу ТКО от 5 до 20% (57,86 рублей с человека – в деревне и 76,09 рублей с человека – в Перми), поясняют в пресс-службе губернатора. По информации пресс-службы губернатора Пермского края, в 2021 году на раздельный сбор перейдут еще семь территорий региона.
https://ria.ru/20201022/byudzhet-1581004769.html
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60
жкх, пермский край

Вторсырье в Пермском крае будут реализовывать через цифровую площадку

15:54 05.11.2020
 
© Максим БлиновВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 5 ноя – РИА Новости. Продукцию, изготовленную из переработанного мусора, в Пермском крае планируют реализовывать через цифровую площадку на базе региональной торгово-промышленной палаты, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
В четверг правительство региона рассмотрело вопрос о внедрении системы раздельного сбора мусора на территории Пермского края. В ходе обсуждений губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что национальным проектом "Экология" перед регионом поставлена задача к 2030 году обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку. По словам Махонина, основная сложность при реализации таких планов – "отсутствие в регионе необходимых мощностей для сортировки и переработки отходов".
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По данным краевого министерства ЖКХ и благоустройства, до 2024 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов по сортировке и переработке отходов, включая три крупных экотехнопарка для Перми и центральных районов региона, юга и севера Пермского края. Как отмечают в пресс-службе губернатора, общий объем необходимых инвестиций превышает 3 миллиарда рублей.
"Для реализации вторичного сырья на базе Пермской торгово-промышленной палаты планируют организовать цифровую площадку", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас на территории Пермского края реализуются два пилотных проекта по раздельному сбору мусора: в деревне Беляевка Оханского района и Дзержинском районе Перми. Их участники получают скидки на услугу по вывозу ТКО от 5 до 20% (57,86 рублей с человека – в деревне и 76,09 рублей с человека – в Перми), поясняют в пресс-службе губернатора.

"Губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу перед региональным министерством ЖКХ и благоустройства распространить раздельный сбор мусора и на другие территории Пермского края", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы губернатора Пермского края, в 2021 году на раздельный сбор перейдут еще семь территорий региона.
 
ЖКХПермский край
 
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