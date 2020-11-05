https://ria.ru/20201105/vtorsyre-1583196217.html

Вторсырье в Пермском крае будут реализовывать через цифровую площадку

Вторсырье в Пермском крае будут реализовывать через цифровую площадку

Продукцию, изготовленную из переработанного мусора, в Пермском крае планируют реализовывать через цифровую площадку на базе региональной торгово-промышленной... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:54

2020-11-05T15:54

2020-11-05T15:54

жкх

пермский край

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ПЕРМЬ, 5 ноя – РИА Новости. Продукцию, изготовленную из переработанного мусора, в Пермском крае планируют реализовывать через цифровую площадку на базе региональной торгово-промышленной палаты, сообщается на сайте губернатора и правительства края.В четверг правительство региона рассмотрело вопрос о внедрении системы раздельного сбора мусора на территории Пермского края. В ходе обсуждений губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что национальным проектом "Экология" перед регионом поставлена задача к 2030 году обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку. По словам Махонина, основная сложность при реализации таких планов – "отсутствие в регионе необходимых мощностей для сортировки и переработки отходов".По данным краевого министерства ЖКХ и благоустройства, до 2024 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов по сортировке и переработке отходов, включая три крупных экотехнопарка для Перми и центральных районов региона, юга и севера Пермского края. Как отмечают в пресс-службе губернатора, общий объем необходимых инвестиций превышает 3 миллиарда рублей."Для реализации вторичного сырья на базе Пермской торгово-промышленной палаты планируют организовать цифровую площадку", - говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас на территории Пермского края реализуются два пилотных проекта по раздельному сбору мусора: в деревне Беляевка Оханского района и Дзержинском районе Перми. Их участники получают скидки на услугу по вывозу ТКО от 5 до 20% (57,86 рублей с человека – в деревне и 76,09 рублей с человека – в Перми), поясняют в пресс-службе губернатора. По информации пресс-службы губернатора Пермского края, в 2021 году на раздельный сбор перейдут еще семь территорий региона.

https://ria.ru/20201022/byudzhet-1581004769.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, пермский край