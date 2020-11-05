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Путин встретится с губернатором Тульской области
Путин встретится с губернатором Тульской области
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, а поздним вечером проведет международный телефонный РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:11
2020-11-05T12:11
2020-11-05T12:12
алексей дюмин
дмитрий песков
владимир путин
тульская область
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, а поздним вечером проведет международный телефонный разговор, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Сегодня у Путина день внутренней работы. Он работает в Кремле. У него ряд совещаний. Из публичного: он примет тульского губернатора Дюмина. Алексей Дюмин, как традиционно это происходит, доложит о том, как живет область - основные точки развития, проблемы и так далее", - сказал он журналистам.
тульская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, дмитрий песков, владимир путин, тульская область, политика