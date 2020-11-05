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Путин встретится с губернатором Тульской области

Путин встретится с губернатором Тульской области

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, а поздним вечером проведет международный телефонный РИА Новости, 05.11.2020

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алексей дюмин

дмитрий песков

владимир путин

тульская область

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, а поздним вечером проведет международный телефонный разговор, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Сегодня у Путина день внутренней работы. Он работает в Кремле. У него ряд совещаний. Из публичного: он примет тульского губернатора Дюмина. Алексей Дюмин, как традиционно это происходит, доложит о том, как живет область - основные точки развития, проблемы и так далее", - сказал он журналистам.

тульская область

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, дмитрий песков, владимир путин, тульская область, политика