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Трамп выиграл в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов

Трамп выиграл в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов

Действующий президент США Дональд Трамп убедительно выиграл в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:54

2020-11-05T22:54

2020-11-05T22:54

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

индиана

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп убедительно выиграл в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки, свидетельствуют предварительные итоги окончательного подсчета голосов.Согласно подсчетам, с 1888 года выбор округа Виго совпадал с предпочтениями страны в целом за исключением двух раз. Иначе говоря, местные жители "правильно" проголосовали 31 из 33 раз, в том числе 16 подряд. Единственные осечки случились в 1908 году, когда Виго поддержал Уильяма Брайана вместо ставшего президентом Уильяма Тафта, и в 1952 году – Эдлая Стивенсона вместо Дуайта Эйзенхауэра.Согласно копии документа, представленной местным порталом MyWabashValley, Трамп набрал в округе 56,2% голосов, а его соперник от демократов Джо Байден только 41,45%.Глава окружного избиркома Кара Андерсон заявила, что официальное утверждение итогов произойдет не ранее 13 ноября.В округе Виго, как и во многих регионах США на этих выборах, происходили задержки с подсчетом голосов. Местные власти объяснили это нестандартным размером бумаги некоторых бюллетеней.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

индиана

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский 2020-11-05T22:54 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, индиана, сша, в мире