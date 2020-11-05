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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vigo-1583277333.html
Трамп выиграл в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов
Трамп выиграл в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов
Действующий президент США Дональд Трамп убедительно выиграл в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:54
2020-11-05T22:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
индиана
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп убедительно выиграл в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки, свидетельствуют предварительные итоги окончательного подсчета голосов.Согласно подсчетам, с 1888 года выбор округа Виго совпадал с предпочтениями страны в целом за исключением двух раз. Иначе говоря, местные жители "правильно" проголосовали 31 из 33 раз, в том числе 16 подряд. Единственные осечки случились в 1908 году, когда Виго поддержал Уильяма Брайана вместо ставшего президентом Уильяма Тафта, и в 1952 году – Эдлая Стивенсона вместо Дуайта Эйзенхауэра.Согласно копии документа, представленной местным порталом MyWabashValley, Трамп набрал в округе 56,2% голосов, а его соперник от демократов Джо Байден только 41,45%.Глава окружного избиркома Кара Андерсон заявила, что официальное утверждение итогов произойдет не ранее 13 ноября.В округе Виго, как и во многих регионах США на этих выборах, происходили задержки с подсчетом голосов. Местные власти объяснили это нестандартным размером бумаги некоторых бюллетеней.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
индиана
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов
Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский
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дональд трамп, джо байден, индиана, сша, в мире

Трамп выиграл в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов

22:54 05.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп убедительно выиграл в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки, свидетельствуют предварительные итоги окончательного подсчета голосов.
Согласно подсчетам, с 1888 года выбор округа Виго совпадал с предпочтениями страны в целом за исключением двух раз. Иначе говоря, местные жители "правильно" проголосовали 31 из 33 раз, в том числе 16 подряд. Единственные осечки случились в 1908 году, когда Виго поддержал Уильяма Брайана вместо ставшего президентом Уильяма Тафта, и в 1952 году – Эдлая Стивенсона вместо Дуайта Эйзенхауэра.
Согласно копии документа, представленной местным порталом MyWabashValley, Трамп набрал в округе 56,2% голосов, а его соперник от демократов Джо Байден только 41,45%.
Глава окружного избиркома Кара Андерсон заявила, что официальное утверждение итогов произойдет не ранее 13 ноября.
В округе Виго, как и во многих регионах США на этих выборах, происходили задержки с подсчетом голосов. Местные власти объяснили это нестандартным размером бумаги некоторых бюллетеней.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденИндианаСШАВ мире
 
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