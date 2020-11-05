Трамп выиграл в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп убедительно выиграл в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки, свидетельствуют предварительные итоги окончательного подсчета голосов.
Согласно подсчетам, с 1888 года выбор округа Виго совпадал с предпочтениями страны в целом за исключением двух раз. Иначе говоря, местные жители "правильно" проголосовали 31 из 33 раз, в том числе 16 подряд. Единственные осечки случились в 1908 году, когда Виго поддержал Уильяма Брайана вместо ставшего президентом Уильяма Тафта, и в 1952 году – Эдлая Стивенсона вместо Дуайта Эйзенхауэра.
Согласно копии документа, представленной местным порталом MyWabashValley, Трамп набрал в округе 56,2% голосов, а его соперник от демократов Джо Байден только 41,45%.
Глава окружного избиркома Кара Андерсон заявила, что официальное утверждение итогов произойдет не ранее 13 ноября.
В округе Виго, как и во многих регионах США на этих выборах, происходили задержки с подсчетом голосов. Местные власти объяснили это нестандартным размером бумаги некоторых бюллетеней.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.