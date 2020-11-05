https://ria.ru/20201105/vezd-1583267183.html
Китай приостановил въезд из России по визам
Китай приостановил въезд из России по визам
Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:18
2020-11-05T21:18
2020-11-05T22:05
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китай
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в Москве.Указано, что запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи"."Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.
https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582384961.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в Москве.
Указано, что запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".
"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.
Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.
Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.
"Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", — заключили в диппредставительстве.