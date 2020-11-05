Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/vezd-1583267183.html
Китай приостановил въезд из России по визам
Китай приостановил въезд из России по визам
Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:18
2020-11-05T22:05
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985012_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_48066b1496c0480c33c9ef2f844002b9.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в Москве.Указано, что запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи"."Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.
https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582384961.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985012_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_149d945a45f1c0ebbccf0c93be45e0aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, в мире

Китай приостановил въезд из России по визам

21:18 05.11.2020 (обновлено: 22:05 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПечати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, сообщило посольство КНР в Москве.
Указано, что запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".
Здание китайского парламента в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 11:20Распространение нового коронавируса
Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19
"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.
Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.
Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.

"Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", — заключили в диппредставительстве.

Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 22:08Распространение нового коронавируса
ВОЗ провела встречу с китайскими учеными по поводу происхождения COVID-19
 
РоссияКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния