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В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту
В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту
Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:20
2020-11-05T12:20
юрий чиханчин
ассоциация российских банков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.Выступая на XVIII ежегодной конференции ассоциации российских банков (АРБ), он обратил внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов. По его словам, система регулирования этой сферы только выстраивается, однако уже сейчас фиксируется возрастающие риски с использованием криптовалюты в торговле наркотиками, коррупционных схемах и финансировании терроризма.
https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html
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юрий чиханчин, ассоциация российских банков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика

В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту

12:20 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Выступая на XVIII ежегодной конференции ассоциации российских банков (АРБ), он обратил внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов. По его словам, система регулирования этой сферы только выстраивается, однако уже сейчас фиксируется возрастающие риски с использованием криптовалюты в торговле наркотиками, коррупционных схемах и финансировании терроризма.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 17:25
ЦБ объяснил, почему криптовалюты не являются деньгами
"Буквально на днях совместно с МВД была раскрыта преступная группа сбыта наркотиков с общим объемов отмывания более 2,5 миллиардов рублей, которая в расчетах частично использовала криптовалюту", - заявил он.
 
Юрий ЧиханчинАссоциация российских банковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
 
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