https://ria.ru/20201105/valyuta-1583145907.html
В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту
В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту
Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:20
2020-11-05T12:20
2020-11-05T12:20
юрий чиханчин
ассоциация российских банков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.Выступая на XVIII ежегодной конференции ассоциации российских банков (АРБ), он обратил внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов. По его словам, система регулирования этой сферы только выстраивается, однако уже сейчас фиксируется возрастающие риски с использованием криптовалюты в торговле наркотиками, коррупционных схемах и финансировании терроризма.
https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, ассоциация российских банков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика