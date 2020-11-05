https://ria.ru/20201105/valyuta-1583145907.html

В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту

В России раскрыли группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту

Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:20

2020-11-05T12:20

2020-11-05T12:20

юрий чиханчин

ассоциация российских банков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группу наркодилеров, частично использующих криптовалюту, удалось раскрыть в России, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.Выступая на XVIII ежегодной конференции ассоциации российских банков (АРБ), он обратил внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов. По его словам, система регулирования этой сферы только выстраивается, однако уже сейчас фиксируется возрастающие риски с использованием криптовалюты в торговле наркотиками, коррупционных схемах и финансировании терроризма.

https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий чиханчин, ассоциация российских банков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика