https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583172972.html

Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19

Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19

В Турции началась первая фаза клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:12

2020-11-05T14:12

2020-11-05T14:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

турция

в мире

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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. В Турции началась первая фаза клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях. Первая фаза клинических испытаний вакцины проводится в университете Эрджиес (в городе Кайсери)", - сказал Коджа журналистам.Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в среду составило 2391, что стало наибольшим показателем с конца апреля. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире