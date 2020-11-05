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Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19
Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19
В Турции началась первая фаза клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:12
2020-11-05T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
турция
в мире
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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. В Турции началась первая фаза клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях. Первая фаза клинических испытаний вакцины проводится в университете Эрджиес (в городе Кайсери)", - сказал Коджа журналистам.Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в среду составило 2391, что стало наибольшим показателем с конца апреля. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире

Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19

14:12 05.11.2020 (обновлено: 14:20 05.11.2020)
 
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Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. В Турции началась первая фаза клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях. Первая фаза клинических испытаний вакцины проводится в университете Эрджиес (в городе Кайсери)", - сказал Коджа журналистам.
Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в среду составило 2391, что стало наибольшим показателем с конца апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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