МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" предложил способ выбрать президента США, если оба кандидата на этот пост — Дональд Трамп и Джо Байден — наберут равное количество голосов.Телеведущий отметил, что за время его пятиминутного монолога лидер президентской гонки успел несколько раз смениться.Ургант пошутил, что уже сегодня Конституционный суд США вместе с Верховным судом решили внести поправки в Основной закон, которые решают этот вопрос."Если равное количество голосов, к кандидатам в президенты в финале приезжает Дмитрий Нагиев, и они на палках, как в "Больших гонках", должны взбираться в гору", — объяснил Ургант. В этом случае президентом, уточнил телеведущий, станет тот, кто быстрее доберется до вершины.Третьего ноября в США прошли выборы президента, кто их выиграл — пока не известно. В нескольких штатах продолжается подсчет голосов.По последним данным, лидером президентской гонки стал Джо Байден — кандидат от Демократической партии. Для окончательной победы ему нужно получить еще шесть голосов выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп накануне успел объявить о своей победе и обвинил демократов в стремлении "украсть выборы". Менеджер кампании Байдена, в свою очередь, назвала заявления Трампа попыткой "отобрать демократические права американских граждан".Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб главы государства подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Также офис Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета, а также требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Третьего ноября в США прошли выборы президента, кто их выиграл — пока не известно. В нескольких штатах продолжается подсчет голосов.
По последним данным, лидером президентской гонки стал Джо Байден — кандидат от Демократической партии. Для окончательной победы ему нужно получить еще шесть голосов выборщиков.
Действующий президент Дональд Трамп накануне успел объявить о своей победе и обвинил демократов в стремлении "украсть выборы". Менеджер кампании Байдена, в свою очередь, назвала заявления Трампа попыткой "отобрать демократические права американских граждан".
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб главы государства подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Также офис Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета, а также требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
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