https://ria.ru/20201105/ukraina-1583244156.html

КС Украины перестал работать из-за отсутствия судей

КС Украины перестал работать из-за отсутствия судей

Конституционный суд Украины парализован и не может принимать решения из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей принимать участие в заседаниях, заявила РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:39

2020-11-05T18:39

2020-11-05T18:39

дмитрий разумков

"голос"

верховная рада украины

совет европы

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582812413_0:319:3073:2048_1400x0_80_0_0_0018d34ec131008beb979d2ea63f7f8e.jpg

КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Украины парализован и не может принимать решения из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей принимать участие в заседаниях, заявила в четверг представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.Ранее агентство liga.net со ссылкой на источник в руководстве офиса президента страны передавало, что четверо судей КС, которые не поддержали решение по признанию неконституционными ряда антикоррупционных норм, отказались принимать участие в заседаниях суда до урегулирования сложившегося кризиса.По ее словам, судьи покинули пленарное заседание при рассмотрении вопроса трактования конституции по вопросам земли.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность "поспешным" предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет "вопиющим" нарушением украинской конституции в части разделения власти.В Раде также зарегистрирован ряд законопроектов депутатов парламента, касающихся деятельности КС. В частности, представители фракции "Голос" предлагают увеличить кворум КС, необходимый для принятия решений. Также есть предложение лишить КС государственного финансирования, которое гарантировано конституцией, до изменения состава суда.

https://ria.ru/20201105/otstavka-zelenskogo-1582891338.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, "голос", верховная рада украины, совет европы, владимир зеленский, украина, в мире