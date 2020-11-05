КС Украины перестал работать из-за отсутствия судей
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Украины парализован и не может принимать решения из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей принимать участие в заседаниях, заявила в четверг представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.
Ранее агентство liga.net со ссылкой на источник в руководстве офиса президента страны передавало, что четверо судей КС, которые не поддержали решение по признанию неконституционными ряда антикоррупционных норм, отказались принимать участие в заседаниях суда до урегулирования сложившегося кризиса.
"То, что судьи покинули заседание, означает то, что у Конституционного суда нет кворума, кворум – это 12 судей. Если взять, что сейчас у нас есть 15 избранных судей, четверо покинули заседание, остается 11 судей, то есть суд парализован, решения он принимать не сможет", - сказала Совгиря в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.
По ее словам, судьи покинули пленарное заседание при рассмотрении вопроса трактования конституции по вопросам земли.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность "поспешным" предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет "вопиющим" нарушением украинской конституции в части разделения власти.
В Раде также зарегистрирован ряд законопроектов депутатов парламента, касающихся деятельности КС. В частности, представители фракции "Голос" предлагают увеличить кворум КС, необходимый для принятия решений. Также есть предложение лишить КС государственного финансирования, которое гарантировано конституцией, до изменения состава суда.
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