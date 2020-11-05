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Брат Уилана заявил о его жалобах на условия в колонии
Брат Уилана заявил о его жалобах на условия в колонии
Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан жалуется на условия в исправительной колонии в Мордовии, посольство США направило по этому поводу ноту в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:49
2020-11-05T17:49
пол уилан
дэйв уилан
джон салливан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан жалуется на условия в исправительной колонии в Мордовии, посольство США направило по этому поводу ноту в МИД РФ, утверждает его брат Дэвид Уилан.Как говорится в сообщении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости, последнее время его брата по ночам "будят примерно с двухчасовыми интервалами". При этом когда он прибыл в колонию, сна его не лишали."Мы благодарны посольству США за то, что они направили дипломатическую ноту в министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.В сентябре посол США в России Джон Салливан, посетивший Уилана в исправительной колонии в Мордовии, заявлял, что американец на условия содержания не жаловался.Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
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пол уилан, дэйв уилан, джон салливан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире

Брат Уилана заявил о его жалобах на условия в колонии

17:49 05.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан жалуется на условия в исправительной колонии в Мордовии, посольство США направило по этому поводу ноту в МИД РФ, утверждает его брат Дэвид Уилан.
Как говорится в сообщении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости, последнее время его брата по ночам "будят примерно с двухчасовыми интервалами". При этом когда он прибыл в колонию, сна его не лишали.
"Мы благодарны посольству США за то, что они направили дипломатическую ноту в министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.
В сентябре посол США в России Джон Салливан, посетивший Уилана в исправительной колонии в Мордовии, заявлял, что американец на условия содержания не жаловался.
Директора Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. 14 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 11:00
Иван Волынкин: сообщения о переговорах об обмене Уилана — ложь
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
 
Пол УиланДэйв УиланДжон СалливанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАВ мире
 
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