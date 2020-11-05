https://ria.ru/20201105/uilan-1583233087.html

Брат Уилана заявил о его жалобах на условия в колонии

Брат Уилана заявил о его жалобах на условия в колонии

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан жалуется на условия в исправительной колонии в Мордовии, посольство США направило по этому поводу ноту в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:49

2020-11-05T17:49

2020-11-05T17:49

пол уилан

дэйв уилан

джон салливан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан жалуется на условия в исправительной колонии в Мордовии, посольство США направило по этому поводу ноту в МИД РФ, утверждает его брат Дэвид Уилан.Как говорится в сообщении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости, последнее время его брата по ночам "будят примерно с двухчасовыми интервалами". При этом когда он прибыл в колонию, сна его не лишали."Мы благодарны посольству США за то, что они направили дипломатическую ноту в министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.В сентябре посол США в России Джон Салливан, посетивший Уилана в исправительной колонии в Мордовии, заявлял, что американец на условия содержания не жаловался.Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.

https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пол уилан, дэйв уилан, джон салливан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире