https://ria.ru/20201105/udalenka-1583219386.html
"Ростех" разработал решение для кибербезопасной работы на удаленке
"Ростех" разработал решение для кибербезопасной работы на удаленке
Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал IT-решение "Портал-10" для организации защищенного корпоративного портала с мультимедийными... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:00
2020-11-05T17:00
2020-11-05T17:00
ростех
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал IT-решение "Портал-10" для организации защищенного корпоративного портала с мультимедийными сервисами, говорится в сообщении "Ростеха".Новое решение предназначено для финансовых, государственных и коммерческих организаций, которым нужно организовать защищенное информационное взаимодействие своих сотрудников.В сообщении уточняется, что криптографическая защита информации осуществляется с помощью алгоритма шифрования, все прикладные мультимедийные сервисы реализованы в виде веб-приложений, работа с которыми может осуществляться через привычный пользователю браузер с компьютера или мобильного гаджета. Набор стандартных прикладных сервисов (почта, видеозвонок, справочник, планировщик и т.д.) может быть расширен, исходя из целей и задач заказчика. "Портал-10" также обеспечивает защищенные телефонные переговоры через внутреннюю "закрытую" АТС."Все прикладное программное обеспечение "Портала-10" является отечественной разработкой. Особенно важно, что работа на базе "Портала-10" осуществляется без возможности получения доступа к корпоративной информации извне. Продукт полностью независим от технических решений зарубежных компаний", - приводятся в сообщении слова гендиректора концерна "Автоматика" Владимира Кабанова.
https://ria.ru/20201103/udalenka-1582758725.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, общество
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал IT-решение "Портал-10" для организации защищенного корпоративного портала с мультимедийными сервисами, говорится в сообщении "Ростеха
".
"Использование такой разработки актуально в связи с переходом на удаленную работу в условиях карантина. "Портал-10" обеспечивает удаленный доступ с любых стационарных и мобильных устройств через отечественное средство криптографической защиты информации", - говорится в сообщении.
Новое решение предназначено для финансовых, государственных и коммерческих организаций, которым нужно организовать защищенное информационное взаимодействие своих сотрудников.
В сообщении уточняется, что криптографическая защита информации осуществляется с помощью алгоритма шифрования, все прикладные мультимедийные сервисы реализованы в виде веб-приложений, работа с которыми может осуществляться через привычный пользователю браузер с компьютера или мобильного гаджета. Набор стандартных прикладных сервисов (почта, видеозвонок, справочник, планировщик и т.д.) может быть расширен, исходя из целей и задач заказчика. "Портал-10" также обеспечивает защищенные телефонные переговоры через внутреннюю "закрытую" АТС.
"Все прикладное программное обеспечение "Портала-10" является отечественной разработкой. Особенно важно, что работа на базе "Портала-10" осуществляется без возможности получения доступа к корпоративной информации извне. Продукт полностью независим от технических решений зарубежных компаний", - приводятся в сообщении слова гендиректора концерна "Автоматика" Владимира Кабанова.