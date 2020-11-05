https://ria.ru/20201105/udalenka-1583219386.html

"Ростех" разработал решение для кибербезопасной работы на удаленке

"Ростех" разработал решение для кибербезопасной работы на удаленке

Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал IT-решение "Портал-10" для организации защищенного корпоративного портала с мультимедийными... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:00

2020-11-05T17:00

2020-11-05T17:00

ростех

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал IT-решение "Портал-10" для организации защищенного корпоративного портала с мультимедийными сервисами, говорится в сообщении "Ростеха".Новое решение предназначено для финансовых, государственных и коммерческих организаций, которым нужно организовать защищенное информационное взаимодействие своих сотрудников.В сообщении уточняется, что криптографическая защита информации осуществляется с помощью алгоритма шифрования, все прикладные мультимедийные сервисы реализованы в виде веб-приложений, работа с которыми может осуществляться через привычный пользователю браузер с компьютера или мобильного гаджета. Набор стандартных прикладных сервисов (почта, видеозвонок, справочник, планировщик и т.д.) может быть расширен, исходя из целей и задач заказчика. "Портал-10" также обеспечивает защищенные телефонные переговоры через внутреннюю "закрытую" АТС."Все прикладное программное обеспечение "Портала-10" является отечественной разработкой. Особенно важно, что работа на базе "Портала-10" осуществляется без возможности получения доступа к корпоративной информации извне. Продукт полностью независим от технических решений зарубежных компаний", - приводятся в сообщении слова гендиректора концерна "Автоматика" Владимира Кабанова.

https://ria.ru/20201103/udalenka-1582758725.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, общество