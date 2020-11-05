https://ria.ru/20201105/udalenka-1583206995.html
В Москве почти 1,3 миллиона человек перевели на удаленку
В Москве почти 1,3 миллиона человек перевели на удаленку
Данные о сотрудниках, работающих дистанционно, предоставили 190 тысяч работодателей Москвы, почти 1,3 миллиона человек переведены на "удаленку", сообщили РИА... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:28
2020-11-05T16:28
2020-11-05T16:39
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Данные о сотрудниках, работающих дистанционно, предоставили 190 тысяч работодателей Москвы, почти 1,3 миллиона человек переведены на "удаленку", сообщили РИА Новости в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.Согласно указу мэра Москвы, работодатели в городе должны были перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Позднее это требование продлили еще на месяц - до 29 ноября.Работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов и, при их наличии, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу. Если состав сотрудников за неделю не изменился, отчет можно не отправлять. При этом, согласно указу, при изменении сведений о работниках актуальные сведения нужно будет предоставить сразу.Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей, которые не предоставят данные, составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Административная ответственность предусмотрена в случаях, если эти сведения не будут предоставлены, а также если сведения будут предоставлены, но они будут носить противоречивый характер и из них не будет следовать, что лимит в 30% по направлению сотрудников на удаленный режим работы обеспечен. Кроме того, организацию могут оштрафовать, если в ходе выездных проверок будет выявлен факт недостоверного предоставления информации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/udalenka-1582828291.html
https://ria.ru/20201030/udalenka-1582195215.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Данные о сотрудниках, работающих дистанционно, предоставили 190 тысяч работодателей Москвы
, почти 1,3 миллиона человек переведены на "удаленку", сообщили РИА Новости в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.
Согласно указу мэра Москвы, работодатели в городе должны были перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Позднее это требование продлили еще на месяц - до 29 ноября.
Работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов и, при их наличии, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу. Если состав сотрудников за неделю не изменился, отчет можно не отправлять. При этом, согласно указу, при изменении сведений о работниках актуальные сведения нужно будет предоставить сразу.
"На 5 ноября данные о переводе сотрудников на дистанционный режим работы через личный кабинет юридического лица на портале Мэра и правительства Москвы mos.ru предоставили 190 тысяч работодателей Москвы. В них работают более 4 миллионов человек, из которых почти 1,3 миллиона переведены на дистанционную работу", - рассказали в департаменте.
Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей, которые не предоставят данные, составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Административная ответственность предусмотрена в случаях, если эти сведения не будут предоставлены, а также если сведения будут предоставлены, но они будут носить противоречивый характер и из них не будет следовать, что лимит в 30% по направлению сотрудников на удаленный режим работы обеспечен. Кроме того, организацию могут оштрафовать, если в ходе выездных проверок будет выявлен факт недостоверного предоставления информации.