https://ria.ru/20201105/uchitel-1583126251.html

Во Франции проводят 187 расследований после убийства учителя

Во Франции проводят 187 расследований после убийства учителя

Французские власти расследуют 187 дел, связанных с угрозами или оправданием терроризма, после жестокого убийства учителя под Парижем, передает радиостанция... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:46

2020-11-05T10:46

2020-11-05T10:55

убийство учителя во франции

эммануэль макрон

москва

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Французские власти расследуют 187 дел, связанных с угрозами или оправданием терроризма, после жестокого убийства учителя под Парижем, передает радиостанция France Info со ссылкой на источники.По данным радиостанции, расследования ведутся в связи с "угрозами", "подстрекательством к совершению преступлений насильственного характера" и "оправданием терроризма". По большей части они связаны с комментариями в соцсетях.Парижская прокуратура за 15 дней начала более 50 судопроизвоств в связи с пропагандой терроризма. С 22 по 29 октября в этой связи были открыты 93 расследования по всей стране. После убийства в коммуне Конфлант-Сен-Онорин специальная платформа Pharos, которая отслеживает разжигающий ненависть контент в соцсетях. получила около двух тысяч сообщений, указывает радио.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что борьба с радикализацией будет усилена. Во время национальной церемонии прощания с Самюэлем Пати французский лидер сказал, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583074930.html

https://ria.ru/20201104/nitstsa-1583072216.html

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париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, эммануэль макрон, москва, франция, париж, в мире