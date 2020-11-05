Во Франции проводят 187 расследований после убийства учителя
10:46 05.11.2020 (обновлено: 10:55 05.11.2020)
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Французские власти расследуют 187 дел, связанных с угрозами или оправданием терроризма, после жестокого убийства учителя под Парижем, передает радиостанция France Info со ссылкой на источники.
По данным радиостанции, расследования ведутся в связи с "угрозами", "подстрекательством к совершению преступлений насильственного характера" и "оправданием терроризма". По большей части они связаны с комментариями в соцсетях.
Парижская прокуратура за 15 дней начала более 50 судопроизвоств в связи с пропагандой терроризма. С 22 по 29 октября в этой связи были открыты 93 расследования по всей стране. После убийства в коммуне Конфлант-Сен-Онорин специальная платформа Pharos, которая отслеживает разжигающий ненависть контент в соцсетях. получила около двух тысяч сообщений, указывает радио.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что борьба с радикализацией будет усилена. Во время национальной церемонии прощания с Самюэлем Пати французский лидер сказал, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.