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Во Франции проводят 187 расследований после убийства учителя
Во Франции проводят 187 расследований после убийства учителя
Французские власти расследуют 187 дел, связанных с угрозами или оправданием терроризма, после жестокого убийства учителя под Парижем, передает радиостанция... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:46
2020-11-05T10:55
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
москва
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Французские власти расследуют 187 дел, связанных с угрозами или оправданием терроризма, после жестокого убийства учителя под Парижем, передает радиостанция France Info со ссылкой на источники.По данным радиостанции, расследования ведутся в связи с "угрозами", "подстрекательством к совершению преступлений насильственного характера" и "оправданием терроризма". По большей части они связаны с комментариями в соцсетях.Парижская прокуратура за 15 дней начала более 50 судопроизвоств в связи с пропагандой терроризма. С 22 по 29 октября в этой связи были открыты 93 расследования по всей стране. После убийства в коммуне Конфлант-Сен-Онорин специальная платформа Pharos, которая отслеживает разжигающий ненависть контент в соцсетях. получила около двух тысяч сообщений, указывает радио.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что борьба с радикализацией будет усилена. Во время национальной церемонии прощания с Самюэлем Пати французский лидер сказал, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583074930.html
https://ria.ru/20201104/nitstsa-1583072216.html
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, москва, франция, париж, в мире

Во Франции проводят 187 расследований после убийства учителя

10:46 05.11.2020 (обновлено: 10:55 05.11.2020)
 
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Pascal Rossignol
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Французские власти расследуют 187 дел, связанных с угрозами или оправданием терроризма, после жестокого убийства учителя под Парижем, передает радиостанция France Info со ссылкой на источники.
По данным радиостанции, расследования ведутся в связи с "угрозами", "подстрекательством к совершению преступлений насильственного характера" и "оправданием терроризма". По большей части они связаны с комментариями в соцсетях.
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Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронМоскваФранцияПарижВ мире
 
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