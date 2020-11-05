https://ria.ru/20201105/tyurin-1583095272.html

Суд в Нью-Йорке перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве

Суд в Нью-Йорке перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве

Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 17 ноября вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T02:20

2020-11-05T02:20

2020-11-05T02:20

андрей тюрин

dow jones

нью-йорк (город)

сша

грузия

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя - РИА Новости. Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 17 ноября вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве.В нем также отмечается, что окончательное время вынесения приговора может быть уточнено в конце недели, предшествующей ему.Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.

https://ria.ru/20201105/tyurin-1582814716.html

нью-йорк (город)

сша

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тюрин, dow jones, нью-йорк (город), сша, грузия, в мире