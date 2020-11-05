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Суд в Нью-Йорке перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве
Суд в Нью-Йорке перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве
Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 17 ноября вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:20
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андрей тюрин
dow jones
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сша
грузия
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НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя - РИА Новости. Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 17 ноября вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве.В нем также отмечается, что окончательное время вынесения приговора может быть уточнено в конце недели, предшествующей ему.Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones &amp; Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.
https://ria.ru/20201105/tyurin-1582814716.html
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андрей тюрин, dow jones, нью-йорк (город), сша, грузия, в мире

Суд в Нью-Йорке перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве

02:20 05.11.2020
 
© AFP 2020 / Yana PaskovaОхранник возле здания окружного суда США по Южному округу штата Нью-Йорк
Охранник возле здания окружного суда США по Южному округу штата Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AFP 2020 / Yana Paskova
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НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя - РИА Новости. Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 17 ноября вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве.
"Суд потребовал, чтобы процедура вынесения приговора проходила посредством видеоконференции 17 ноября 2020 года в 9.00", - сказано в распоряжении суда.
В нем также отмечается, что окончательное время вынесения приговора может быть уточнено в конце недели, предшествующей ему.
Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.
В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.
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01:21
Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.
 
Андрей ТюринDow JonesНью-Йорк (город)СШАГрузияВ мире
 
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