https://ria.ru/20201105/twitter-1583265664.html

Twitter скрыл третий за два часа твит Трампа про выборы

Twitter скрыл третий за два часа твит Трампа про выборы

Социальная сеть Twitter скрыла уже третье за пару часов заявление действующего президента США Дональда Трампа. На этот раз "вводящим в заблуждение" сервис... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:01

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2020-11-05T21:01

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter скрыла уже третье за пару часов заявление действующего президента США Дональда Трампа. На этот раз "вводящим в заблуждение" сервис посчитал его призыв "остановить мошенничество" на выборах.С твитом теперь можно ознакомиться, только кликнув на предупреждение соцсети."Остановите мошенничество!" - написал Трамп ранее в Twitter. При этом свидетельств каких-либо подтасовок в настоящее время нет.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире