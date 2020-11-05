https://ria.ru/20201105/twitter-1583265664.html
Twitter скрыл третий за два часа твит Трампа про выборы
Twitter скрыл третий за два часа твит Трампа про выборы
Социальная сеть Twitter скрыла уже третье за пару часов заявление действующего президента США Дональда Трампа. На этот раз "вводящим в заблуждение" сервис... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:01
2020-11-05T21:01
2020-11-05T21:01
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583220081_85:0:2760:1504_1400x0_80_0_0_c8809c486218247d7d3b0058ad1678b5.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter скрыла уже третье за пару часов заявление действующего президента США Дональда Трампа. На этот раз "вводящим в заблуждение" сервис посчитал его призыв "остановить мошенничество" на выборах.С твитом теперь можно ознакомиться, только кликнув на предупреждение соцсети."Остановите мошенничество!" - написал Трамп ранее в Twitter. При этом свидетельств каких-либо подтасовок в настоящее время нет.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583220081_174:0:2732:1919_1400x0_80_0_0_22e99de4902b6745daff7256793cd696.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире