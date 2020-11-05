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Дюмин рассказал, как преобразился регион к 500-летию Тульского кремля
Дюмин рассказал, как преобразился регион к 500-летию Тульского кремля
Правительство Тульской области к празднованию 500-летия Тульского кремля провело масштабную реконструкцию 11 малых исторических городов и обустроили Музейный... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:11
2020-11-05T19:11
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
владимир путин
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Правительство Тульской области к празднованию 500-летия Тульского кремля провело масштабную реконструкцию 11 малых исторических городов и обустроили Музейный квартал в областной столице, рассказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.Дюмин напомнил, что в ноябре 2016 года президент подписал указ о праздновании в 2020 году 500-летия Тульского кремля. По словам губернатора, за три года власти проделали "колоссальную" работу."Серьезная работа была по благоустройству Тулы, облик ее изменился, стал современным, но все исторические нюансы сохранились. Это 11 малых исторических городов, которые были реконструированы, и там появились новые общественные пространства, появились точки притяжения. Также были реконструированы исторические культурные объекты на их территориях, порядка 40", - рассказал глава региона.По его словам, малый и средний бизнес откликнулся на преображение городов, начинает открывать точки общепита, делать сувенирную продукцию, развивать другие сферы."Предмет нашей особой гордости – это Музейный квартал, который появился в центре Тулы… У нас появилась красивейшая набережная, которая была скрыта от горожан, она принадлежала оружейному заводу... Владимир Владимирович, наша особая гордость – у нас в центре города такой появился кластер музейный", - подчеркнул Дюмин. Он отметил, что по числу музеев - региональных, муниципальных и федеральных - Тульская область в России занимаем третье место после Петербурга и Москвы.Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первозданный облик. На территории кремля располагается музейно-выставочный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты экспозиции музеев истории и археологии Тульского кремля, а также военно-исторического музея. Построенный на важнейшем стратегическом направлении крымско-татарских набегов – Муравском шляхе, Тульский кремль в течение нескольких столетий оборонял южные рубежи Русского государства, являлся главным звеном Большой засечной черты. За время своего существования Тульский кремль ни разу не сдавался неприятелю.
https://ria.ru/20200915/tula-1577220200.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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500-летие тульского кремля, алексей дюмин, владимир путин, тульская область

Дюмин рассказал, как преобразился регион к 500-летию Тульского кремля

19:11 05.11.2020
 
© Юлия МаклаковаМузейный квартал на улице Металлистов в Туле
Музейный квартал на улице Металлистов в Туле - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Юлия Маклакова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Правительство Тульской области к празднованию 500-летия Тульского кремля провело масштабную реконструкцию 11 малых исторических городов и обустроили Музейный квартал в областной столице, рассказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Дюмин напомнил, что в ноябре 2016 года президент подписал указ о праздновании в 2020 году 500-летия Тульского кремля. По словам губернатора, за три года власти проделали "колоссальную" работу.
"Серьезная работа была по благоустройству Тулы, облик ее изменился, стал современным, но все исторические нюансы сохранились. Это 11 малых исторических городов, которые были реконструированы, и там появились новые общественные пространства, появились точки притяжения. Также были реконструированы исторические культурные объекты на их территориях, порядка 40", - рассказал глава региона.
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По его словам, малый и средний бизнес откликнулся на преображение городов, начинает открывать точки общепита, делать сувенирную продукцию, развивать другие сферы.
"Предмет нашей особой гордости – это Музейный квартал, который появился в центре Тулы… У нас появилась красивейшая набережная, которая была скрыта от горожан, она принадлежала оружейному заводу... Владимир Владимирович, наша особая гордость – у нас в центре города такой появился кластер музейный", - подчеркнул Дюмин. Он отметил, что по числу музеев - региональных, муниципальных и федеральных - Тульская область в России занимаем третье место после Петербурга и Москвы.
Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первозданный облик. На территории кремля располагается музейно-выставочный комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты экспозиции музеев истории и археологии Тульского кремля, а также военно-исторического музея. Построенный на важнейшем стратегическом направлении крымско-татарских набегов – Муравском шляхе, Тульский кремль в течение нескольких столетий оборонял южные рубежи Русского государства, являлся главным звеном Большой засечной черты. За время своего существования Тульский кремль ни разу не сдавался неприятелю.
 
500-летие Тульского кремляАлексей ДюминВладимир ПутинТульская область
 
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