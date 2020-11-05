https://ria.ru/20201105/tula-1583196594.html

Выставку работ к 500-летию кремля покажут во всей Тульской области

Выставку работ к 500-летию кремля покажут во всей Тульской области

Выездные выставки рисунков и поделок, которые были отправлены на конкурс в честь 500-летия Тульского кремля, пройдут во всех районах области, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:56

2020-11-05T15:56

2020-11-05T15:56

500-летие тульского кремля

тульская область

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Выездные выставки рисунков и поделок, которые были отправлены на конкурс в честь 500-летия Тульского кремля, пройдут во всех районах области, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.Первым работы представили жителям Венева – выставка проходила там с 27 по 30 октября. Сейчас экспозиция находится в Киреевском районном краеведческом музее им. А.Н.Куприна, говорится в сообщении.Всего на конкурс было прислано более 100 работ. Среди участников дети и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. В ближайшее время определятся победители конкурса, призы получат все участники.

https://ria.ru/20200928/tula-1577878027.html

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, тульская область