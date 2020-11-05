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Выставку работ к 500-летию кремля покажут во всей Тульской области
Выставку работ к 500-летию кремля покажут во всей Тульской области
Выездные выставки рисунков и поделок, которые были отправлены на конкурс в честь 500-летия Тульского кремля, пройдут во всех районах области, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:56
2020-11-05T15:56
500-летие тульского кремля
тульская область
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Выездные выставки рисунков и поделок, которые были отправлены на конкурс в честь 500-летия Тульского кремля, пройдут во всех районах области, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.Первым работы представили жителям Венева – выставка проходила там с 27 по 30 октября. Сейчас экспозиция находится в Киреевском районном краеведческом музее им. А.Н.Куприна, говорится в сообщении.Всего на конкурс было прислано более 100 работ. Среди участников дети и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. В ближайшее время определятся победители конкурса, призы получат все участники.
https://ria.ru/20200928/tula-1577878027.html
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500-летие тульского кремля, тульская область

Выставку работ к 500-летию кремля покажут во всей Тульской области

15:56 05.11.2020
 
© РИА Новости / Антон БелицкийПосетительница осматривает экспозицию на выставке
Посетительница осматривает экспозицию на выставке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Антон Белицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Выездные выставки рисунков и поделок, которые были отправлены на конкурс в честь 500-летия Тульского кремля, пройдут во всех районах области, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению юбилея.
Первым работы представили жителям Венева – выставка проходила там с 27 по 30 октября. Сейчас экспозиция находится в Киреевском районном краеведческом музее им. А.Н.Куприна, говорится в сообщении.
Всего на конкурс было прислано более 100 работ. Среди участников дети и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. В ближайшее время определятся победители конкурса, призы получат все участники.
Горожане на торжественных мероприятиях, посвященных 500-летию Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 12:27
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500-летие Тульского кремляТульская область
 
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