https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html

В Ереване назвали "трех врагов" армян в Карабахе

В Ереване назвали "трех врагов" армян в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время выступления в парламенте заявил, что жители Карабаха фактически борются с тремя врагами. Слова дипломата приводит... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:05

2020-11-05T21:05

2020-11-05T22:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

зограб мнацаканян

sputnik армения

мария захарова

нагорный карабах

мид армении

владимир путин

франция

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время выступления в парламенте заявил, что жители Карабаха фактически борются с тремя врагами. Слова дипломата приводит Sputnik Армения."С Турцией, международными наемниками — террористами и Азербайджаном", — сказал он.Глава МИД Армении назвал появление боевиков вызовом, который грозит серьезными последствиями. Он также отметил, что террористы представляют опасность для всего региона и угрожают всем странам, а не только соседям Армении.При этом он заявил, что, по мнению Еревана, боевиков к участию в конфликте привлек Баку. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Нагорный Карабах перебрасывают боевиков с Ближнего Востока и это чревато возникновением в Закавказье террористического анклава.Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Ереван утверждает, что Баку пользуется активной поддержкой Анкары. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201105/karabakh-1583124474.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зограб мнацаканян, sputnik армения, мария захарова, нагорный карабах, мид армении, владимир путин, франция, турция, сша, азербайджан, армения, в мире