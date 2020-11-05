В Ереване назвали "трех врагов" армян в Карабахе
21:05 05.11.2020 (обновлено: 22:01 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время выступления в парламенте заявил, что жители Карабаха фактически борются с тремя врагами. Слова дипломата приводит Sputnik Армения.
"С Турцией, международными наемниками — террористами и Азербайджаном", — сказал он.
Глава МИД Армении назвал появление боевиков вызовом, который грозит серьезными последствиями. Он также отметил, что террористы представляют опасность для всего региона и угрожают всем странам, а не только соседям Армении.
При этом он заявил, что, по мнению Еревана, боевиков к участию в конфликте привлек Баку.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Нагорный Карабах перебрасывают боевиков с Ближнего Востока и это чревато возникновением в Закавказье террористического анклава.
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Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Ереван утверждает, что Баку пользуется активной поддержкой Анкары. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.