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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/tri-1583266191.html
В Ереване назвали "трех врагов" армян в Карабахе
В Ереване назвали "трех врагов" армян в Карабахе
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время выступления в парламенте заявил, что жители Карабаха фактически борются с тремя врагами. Слова дипломата приводит... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:05
2020-11-05T22:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
зограб мнацаканян
sputnik армения
мария захарова
нагорный карабах
мид армении
владимир путин
франция
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время выступления в парламенте заявил, что жители Карабаха фактически борются с тремя врагами. Слова дипломата приводит Sputnik Армения."С Турцией, международными наемниками — террористами и Азербайджаном", — сказал он.Глава МИД Армении назвал появление боевиков вызовом, который грозит серьезными последствиями. Он также отметил, что террористы представляют опасность для всего региона и угрожают всем странам, а не только соседям Армении.При этом он заявил, что, по мнению Еревана, боевиков к участию в конфликте привлек Баку. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Нагорный Карабах перебрасывают боевиков с Ближнего Востока и это чревато возникновением в Закавказье террористического анклава.Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Ереван утверждает, что Баку пользуется активной поддержкой Анкары. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201105/karabakh-1583124474.html
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
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россия, зограб мнацаканян, sputnik армения, мария захарова, нагорный карабах, мид армении, владимир путин, франция, турция, сша, азербайджан, армения, в мире

В Ереване назвали "трех врагов" армян в Карабахе

21:05 05.11.2020 (обновлено: 22:01 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина в районе Лачинского коридора
Вооруженный мужчина в районе Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время выступления в парламенте заявил, что жители Карабаха фактически борются с тремя врагами. Слова дипломата приводит Sputnik Армения.
Турцией, международными наемниками — террористами и Азербайджаном", — сказал он.
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
10:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Глава МИД Армении назвал появление боевиков вызовом, который грозит серьезными последствиями. Он также отметил, что террористы представляют опасность для всего региона и угрожают всем странам, а не только соседям Армении.
При этом он заявил, что, по мнению Еревана, боевиков к участию в конфликте привлек Баку.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Нагорный Карабах перебрасывают боевиков с Ближнего Востока и это чревато возникновением в Закавказье террористического анклава.
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Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Ереван утверждает, что Баку пользуется активной поддержкой Анкары. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияЗограб МнацаканянSputnik АрменияМария ЗахароваНагорный КарабахМИД АрменииВладимир ПутинФранцияТурцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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