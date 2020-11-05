https://ria.ru/20201105/tramp-1583264785.html

Трамп заявил о победе на выборах, если считать "законные" голоса

Трамп заявил о победе на выборах, если считать "законные" голоса

Президент США Дональд Трамп заявил, что если подсчитать "законные" голоса, то он выиграл выборы. РИА Новости, 05.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если подсчитать "законные" голоса, то он выиграл выборы.Все заявление написано большими буквами.

сша

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Новости

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире