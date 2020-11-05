Трамп заявил о победе на выборах, если считать "законные" голоса
20:51 05.11.2020 (обновлено: 20:58 05.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если подсчитать "законные" голоса, то он выиграл выборы.
"Если вы подсчитаете законные голоса, то я легко выиграл выборы! Если подсчитать незаконные и опоздавшие голоса, они могут украсть у нас выборы!" - говорится в заявлении Трампа, которое распространил его штаб.
President @realDonaldTrump: “IF YOU COUNT THE LEGAL VOTES, I EASILY WIN THE ELECTION! IF YOU COUNT THE ILLEGAL AND LATE VOTES, THEY CAN STEAL THE ELECTION FROM US!”— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 5, 2020
Все заявление написано большими буквами.