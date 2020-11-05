https://ria.ru/20201105/tramp-1583256907.html

Штаб Трампа заявил о случаях нелегитимного голосования в Неваде

Штаб Трампа заявил о случаях нелегитимного голосования в Неваде

Штаб Дональда Трампа заявил о многочисленных случаях нелегитимных голосов в Неваде, требует от судьи прекратить подсчет таких голосов, заявил бывший генпрокурор РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:48

2020-11-05T19:48

2020-11-05T20:18

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в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Штаб Дональда Трампа заявил о многочисленных случаях нелегитимных голосов в Неваде, требует от судьи прекратить подсчет таких голосов, заявил бывший генпрокурор Невады Адам Лэксот."Мы считаем, что многие полученные по почте бюллетени нелегитимны", - заявил от имени штаба Трампа в Неваде Лэксот. Он сообщил, что "в последние дни были получены многочисленные сведения о ложных голосах, в том числе голосов от умерших людей"."Также есть тысячи человек тех, кто уехал из штата из-за пандемии", - сказал представитель Трампа. По закону, для голосования в штате необходимо непрерывно проживать в нем в течение 30 дней до выборов, пояснили в штабе Трампа."Из-за этих нарушений мы просим судью прекратить подсчет нелегитимных голосов", - сказал Лэксот. Телеканал Fox News вел трансляцию пресс-конференции.В Неваде на кону 6 голосов выборщиков, именно столько необходимо сейчас, по прогнозу Fox News, Байдену для победы. По прогнозу телеканала, у Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа – 214. Пока при подсчете 75% голосов Байден несколько опережает Трампа, 49,3% против 48,7%.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, невада, в мире