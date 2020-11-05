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Трамп подал иски во всех штатах, где недавно отдали победу Байдену

Трамп подал иски во всех штатах, где недавно отдали победу Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обжаловать результаты выборов в ключевых штатах, где на победу претендует демократ Джо Байден. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:27

2020-11-05T19:27

2020-11-05T19:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обжаловать результаты выборов в ключевых штатах, где на победу претендует демократ Джо Байден.В штабе Байдена заявили, что иски по подсчету голосов безосновательны.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков. Накануне Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире