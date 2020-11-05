Трамп подал иски во всех штатах, где недавно отдали победу Байдену
19:27 05.11.2020 (обновлено: 19:59 05.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обжаловать результаты выборов в ключевых штатах, где на победу претендует демократ Джо Байден.
"Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!" — написал кандидат от республиканцев в Twitter.
All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
В штабе Байдена заявили, что иски по подсчету голосов безосновательны.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.
Накануне Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.