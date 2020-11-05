https://ria.ru/20201105/tramp-1583228778.html

Fox News: штаб Трампа намерен подать иск в Неваде

Fox News: штаб Трампа намерен подать иск в Неваде

Штаб президента Дональда Трампа готовится к подаче иска в Неваде, где продолжается подсчет голосов на президентских выборах, действующий президент подозревает... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:32

2020-11-05T17:32

2020-11-05T17:42

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

невада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583220081_85:0:2760:1504_1400x0_80_0_0_c8809c486218247d7d3b0058ad1678b5.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Штаб президента Дональда Трампа готовится к подаче иска в Неваде, где продолжается подсчет голосов на президентских выборах, действующий президент подозревает демократов в подтасовке результатов голосования.Как сообщает телеканал Fox News, ожидается, что о подаче иска будет объявлено позднее в четверг. Планируется, что команда действующего президента будет требовать подсчета только "легитимных" голосов.Сомнения в отношении подсчета голосов в Неваде возникли после появления информации о том, что порядка 10 тысяч бюллетеней в этом штате были получены от людей, более не проживающих в нем.По прогнозу Fox News, после подсчета 75% голосов в Неваде с минимальным отрывом лидирует Байден – 49,3% против 48,7% у Трампа. В Неваде на кону 6 голосов выборщиков, именно столько необходимо Байдену для победы. Сейчас у демократа 264 голоса, у Трампа 214, для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583215028.html

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, невада, в мире