https://ria.ru/20201105/tramp-1583192545.html

Эксперты оценили шансы Трампа выиграть иски из-за подсчета голосов

Эксперты оценили шансы Трампа выиграть иски из-за подсчета голосов

Шансы у Республиканской партии США выиграть иски из-за подсчета голосов в судах спорных штатов, которые контролируются демократами, довольно низкие, однако в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:38

2020-11-05T15:38

2020-11-05T15:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джордж буш (младший)

высшая школа экономики (вшэ)

флорида

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Шансы у Республиканской партии США выиграть иски из-за подсчета голосов в судах спорных штатов, которые контролируются демократами, довольно низкие, однако в целом прогнозировать сейчас перспективы судебных разбирательств невозможно, потому что неизвестно, какие "козыри" есть на руках у республиканцев, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков."Республиканская партия подала несколько исков по разным основаниям. По некоторым очень маленькая вероятность, что суды будут на стороне Трампа, особенно в плане приостановки подсчета голосов, которые поданы были после 3 ноября", - заявил РИА Новости российский эксперт американист Михаил Таратута.Штаб Трампа подал иск о приостановке пересчета голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб Трампа также подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. По данным телеканала CNN, штаб президента США рассматривает возможность подать судебные иски в связи с подсчетом голосов в штатах Аризона и Невада. Представители штаба, по словам источников канала, хотят не только оспорить результат, но и таким образом могут попытаться выиграть время для замедления подсчета голосов в этих штатах. Губернаторы Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Невады принадлежат демократической партии, в Джорджии и Аризоне губернаторами являются республиканцы.Как отметил эксперт, в тех случаях, когда иски поданы о пересчете голосов, "возможно, будут найдены доказательства того, что где-то были фальсификации, например, в каком-то избирательном округе либо в центральной комиссии штата, может быть, были вбросы, и республиканцам удастся это доказать - если получится, тогда иски могут быть удовлетворены". "Но невозможно сказать точно, мы не знаем, что на руках у республиканцев имеется, и никто этого не знает", - отметил эксперт."Решение суда невозможно предсказать: скорее всего, в тех штатах, где у руля демократы, у него (Трампа - ред.) меньше шансов, потому что, как правило, и судьи придерживаются демократических, либеральных убеждений и настроены против Трампа. Там, скорее всего, у него шансов не очень много, но в тех местах, где нет такого давления демократов, возможно, шансы какие-то есть. Но на самом деле сейчас невозможно сказать, это гадание на кофейной гуще. Одно определенно - все затянется на недели, если не месяцы", - полагает Таратута.Эксперт по конституционному праву, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов согласен, что разбирательство в судах может занять до нескольких месяцев."Конечно, думаю, и та и другая сторона будет прибегать к судебной защите и подавать соответствующие иски. Мы помним, что в 2000 году Верховный суд рассматривал вопрос о ручном пересчете голосов во Флориде, и именно решением Верховного суда победил Джордж Буш-младший", - напомнил Виноградов."По практике у нас есть хороший пример, на который мы можем ориентироваться - окончательное решение Верховным судом США по делу "Буш против Гора" было принято 12 декабря, поэтому я думаю, что еще больше месяца. Хотя возможно, будет еще больше, потому что там был спор по одном штату, эти все споры также, надо полагать, имеют основание дойти до Верховного суда США, - после того, как Верховные суды штатов рассмотрят исковые требования, - поэтому, конечно, Верховному суду США придется рассматривать не одно дело. Могу предположить поэтому, что 12 декабря - это оптимистичный прогноз", - считает Виноградов.Он отметил, что чтобы делать прогнозы о перспективах судебных исков, "надо смотреть основания исковых требований, мы не знаем, на какие основания ссылается республиканская партия".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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флорида

пенсильвания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T15:38 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джордж буш (младший), высшая школа экономики (вшэ), флорида, пенсильвания, сша, в мире