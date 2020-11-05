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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/tramp-1583109198.html
В штабе Трампа не исключили иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах
В штабе Трампа не исключили иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах
Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде, передает CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:47
2020-11-05T09:22
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
невада
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде, передает CNN со ссылкой на источники.Республиканцы хотят не только оспорить результат, но и замедлить подведение итогов в этих штатах, указано в материале.При этом другой источник сказал каналу, что штаб Трампа, "конечно же", потребует пересчет голосов, если он проиграет в Джорджии. Он может претендовать на это, если разрыв между ним и соперником составляет менее 0,5%, напоминает CNN.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб президента подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Также офис Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета, а также требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, невада, в мире

В штабе Трампа не исключили иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах

08:47 05.11.2020 (обновлено: 09:22 05.11.2020)
 
© AP Photo / Cliff OwenАмериканские флаги в Ночь выборов в Александрии, штат Вирджиния
Американские флаги в Ночь выборов в Александрии, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Cliff Owen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде, передает CNN со ссылкой на источники.
Республиканцы хотят не только оспорить результат, но и замедлить подведение итогов в этих штатах, указано в материале.
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в городе Фениксе штата Аризона в США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 00:25
Процедура выборов президента США
При этом другой источник сказал каналу, что штаб Трампа, "конечно же", потребует пересчет голосов, если он проиграет в Джорджии. Он может претендовать на это, если разрыв между ним и соперником составляет менее 0,5%, напоминает CNN.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб президента подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Также офис Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета, а также требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 13:47Инфографика
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАНевадаВ мире
 
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