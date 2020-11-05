В штабе Трампа не исключили иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах
08:47 05.11.2020 (обновлено: 09:22 05.11.2020)
© AP Photo / Cliff OwenАмериканские флаги в Ночь выборов в Александрии, штат Вирджиния
© AP Photo / Cliff Owen
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде, передает CNN со ссылкой на источники.
Республиканцы хотят не только оспорить результат, но и замедлить подведение итогов в этих штатах, указано в материале.
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При этом другой источник сказал каналу, что штаб Трампа, "конечно же", потребует пересчет голосов, если он проиграет в Джорджии. Он может претендовать на это, если разрыв между ним и соперником составляет менее 0,5%, напоминает CNN.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб президента подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Также офис Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета, а также требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.
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