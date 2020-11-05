Россия готова помочь Европе в борьбе с терроризмом
16:23 05.11.2020 (обновлено: 16:32 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва после серии терактов в Европе готова оказать содействие своим европейским партнерам в борьбе с терроризмом по линии профильных ведомств, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств", - сказала Захарова на брифинге.
В этой связи она также напомнила, что Россия на протяжении многих лет призывала своих партнеров "активнейшим образом консолидировать усилия по борьбе с этим общим злом".
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
До этого, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
* Террористическая организация, запрещенная в России