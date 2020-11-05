https://ria.ru/20201105/terrorizm-1583204771.html

Россия готова помочь Европе в борьбе с терроризмом

Россия готова помочь Европе в борьбе с терроризмом

Москва после серии терактов в Европе готова оказать содействие своим европейским партнерам в борьбе с терроризмом по линии профильных ведомств, заявила в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:23

2020-11-05T16:23

2020-11-05T16:32

мария захарова

евросоюз

франция

австрия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва после серии терактов в Европе готова оказать содействие своим европейским партнерам в борьбе с терроризмом по линии профильных ведомств, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы готовы рассмотреть возможность оказания необходимой помощи по линии соответствующих ведомств", - сказала Захарова на брифинге.В этой связи она также напомнила, что Россия на протяжении многих лет призывала своих партнеров "активнейшим образом консолидировать усилия по борьбе с этим общим злом".В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.До этого, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201104/avstriya-1583052845.html

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австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, евросоюз, франция, австрия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, в мире