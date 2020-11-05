https://ria.ru/20201105/terrorizm-1583139161.html
Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:58
2020-11-05T11:58
2020-11-05T11:59
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.Он пообещал, что правительство продолжит безустанно работать над преодолением кризиса - как в борьбе с терроризмом, так и в борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20201103/sotrudnichestvo-1582835437.html
австрия
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире