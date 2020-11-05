https://ria.ru/20201105/terrorizm-1583139161.html

Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:58

2020-11-05T11:58

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теракт в вене

себастьян курц

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.Он пообещал, что правительство продолжит безустанно работать над преодолением кризиса - как в борьбе с терроризмом, так и в борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20201103/sotrudnichestvo-1582835437.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире