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Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:58
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теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.Он пообещал, что правительство продолжит безустанно работать над преодолением кризиса - как в борьбе с терроризмом, так и в борьбе с коронавирусом.
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теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире

Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

11:58 05.11.2020 (обновлено: 11:59 05.11.2020)
 
© REUTERS / Leonhard FoegerСотрудники полицейского спецназа у места возложения венков в память о погибших при нападении в Вене
Сотрудники полицейского спецназа у места возложения венков в память о погибших при нападении в Вене - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц после теракта в Вене заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

“Помимо расследования и превентивных мер, прежде всего, необходимо международное сотрудничество. Исламистский терроризм объединен в сети по всему миру и одинаково опасен везде. Перед Европой стоит общий вызов, который мы можем решить только сообща”, - сказал Курц, выступая перед Национальным советом Австрии.

Он пообещал, что правительство продолжит безустанно работать над преодолением кризиса - как в борьбе с терроризмом, так и в борьбе с коронавирусом.
Полицейские на площади Шведенплац в Вене после перестрелки - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Россия и Австрия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
 
Теракт в ВенеСебастьян КурцАвстрияВенаВ мире
 
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