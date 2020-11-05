https://ria.ru/20201105/terrorist-1583247487.html

В Греции арестовали одного из главарей ИГ*

В Греции арестовали одного из главарей ИГ*

Полиция Греции арестовала одного из главарей террористической организации ИГИЛ*, сообщает газета "Вима". РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:53

2020-11-05T18:53

2020-11-05T18:53

исламское государство

пелопоннес (область)

греция

в мире

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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Греции арестовала одного из главарей террористической организации ИГИЛ*, сообщает газета "Вима"."Один из ведущих членов ИГИЛ* был арестован греческой полицией несколько часов назад в городе Триполи (на Пелопоннесе) по международному запросу. Это 27-летний выходец из Таджикистана, которому несколько лет назад было предоставлено убежище в Греции", - говорится в сообщении.Согласно "красному ордеру" на розыск, задержанный в 2016 году через Турцию попал в Сирию, где он присоединился, обучался и участвовал от имени "Исламского государства"* в военных столкновения в Сирии и Ираке.В ордере он описывается как один из самых активных членов ИГИЛ*, говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201104/ig-v-afrike-1582694105.html

пелопоннес (область)

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, пелопоннес (область), греция, в мире