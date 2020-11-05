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В Греции арестовали одного из главарей ИГ*
В Греции арестовали одного из главарей ИГ*
Полиция Греции арестовала одного из главарей террористической организации ИГИЛ*, сообщает газета "Вима". РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:53
2020-11-05T18:53
исламское государство
пелопоннес (область)
греция
в мире
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Греции арестовала одного из главарей террористической организации ИГИЛ*, сообщает газета "Вима"."Один из ведущих членов ИГИЛ* был арестован греческой полицией несколько часов назад в городе Триполи (на Пелопоннесе) по международному запросу. Это 27-летний выходец из Таджикистана, которому несколько лет назад было предоставлено убежище в Греции", - говорится в сообщении.Согласно "красному ордеру" на розыск, задержанный в 2016 году через Турцию попал в Сирию, где он присоединился, обучался и участвовал от имени "Исламского государства"* в военных столкновения в Сирии и Ираке.В ордере он описывается как один из самых активных членов ИГИЛ*, говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201104/ig-v-afrike-1582694105.html
пелопоннес (область)
греция
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исламское государство, пелопоннес (область), греция, в мире

В Греции арестовали одного из главарей ИГ*

18:53 05.11.2020
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
Сотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Греции арестовала одного из главарей террористической организации ИГИЛ*, сообщает газета "Вима".
"Один из ведущих членов ИГИЛ* был арестован греческой полицией несколько часов назад в городе Триполи (на Пелопоннесе) по международному запросу. Это 27-летний выходец из Таджикистана, которому несколько лет назад было предоставлено убежище в Греции", - говорится в сообщении.
Согласно "красному ордеру" на розыск, задержанный в 2016 году через Турцию попал в Сирию, где он присоединился, обучался и участвовал от имени "Исламского государства"* в военных столкновения в Сирии и Ираке.
В ордере он описывается как один из самых активных членов ИГИЛ*, говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Исламское государствоПелопоннес (область)ГрецияВ мире
 
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