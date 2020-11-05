https://ria.ru/20201105/terakty-1583188077.html

Далай-лама призвал не обвинять всех мусульман в терактах в Европе

Далай-лама призвал не обвинять всех мусульман в терактах в Европе

Далай-лама прокомментировал недавние теракты исламистов во Франции и других странах Европы, призвав не путать отдельных экстремистов и всех мусульман. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:17

2020-11-05T15:17

2020-11-05T17:23

религия и мировоззрение

теракт в вене

вооруженные нападения во франции

убийство учителя во франции

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

европа

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама прокомментировал недавние теракты исламистов во Франции и других странах Европы, призвав не путать отдельных экстремистов и всех мусульман."Недавно в Европе произошло несколько вооруженных нападений исламских фундаменталистов, но мы не можем возлагать вину за это несчастье на всех мусульман. Это было бы ошибкой", - заявил Далай-лама в четверг на первых онлайн-учениях для российских буддистов, отвечая на вопрос, как примирить свободу слова и исламский догматизм в свете произошедшего во Франции.По его словам, если один экстремистски настроенный мусульманин совершил преступление, неверно обвинять в нем всех последователей ислама. "Например, и среди последователей тибетского буддизма бывают те, кто создает конфликты, но было бы неправильно говорить из-за этого, что все буддисты такие", - пояснил духовный лидер.Отдельные люди, добавил он, совершают порой преступления, потому что такова природа человеческого ума, подверженного различным "омрачениям". И даже в дружных семьях могут возникать конфликты и ссоры. Поэтому Далай-лама призвал не делать необоснованных обобщений.В целом же, по его мнению, страны Европы, создав после мировых войн Евросоюз, используют "хороший подход" - накапливают опыт в решении различных проблем и "движутся в сторону прогресса". "После создания Европейского союза не было военных конфликтов между его членами. Я постоянно говорю о том, что было бы хорошо, если бы все больше государств, например, страны Африки, Латинской Америки и многие другие брали пример с объединенной Европы", - добавил буддийский наставник. Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Официальная страница трансляции учений в интернете: http://savetibet.ru/dalai-lama/2020/dl.php.В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html

https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вооруженные нападения во франции, убийство учителя во франции, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), европа