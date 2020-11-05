Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Суд также установил алжирцу минимальный срок в 22 года до возможного досрочного освобождения. В случае досрочного выхода на свободу ему будет запрещено находиться на территории Франции. Как отмечает издание, в последнем слове Глэм выразил сожаление в связи со своими действиями.
29 октября, 14:59Во Франции ввели план по противодействию терроризму Vigipirate
В 2016 году Бернар Казнев, занимавший на тот момент пост главы МВД, заявил, что студент из Алжира Сид Ахмед Глэм планировал теракт в церкви неподалеку от Парижа в апреле 2015 года. По данным местных властей, Глэм планировал атаку на церковь в городе Вильжюиф к югу от столицы страны. По данным следователей, алжирский студент получил инструкции из Сирии перед тем, как привести план в действие. Также Глэм подозревался в убийстве женщины. Алжирец был арестован в 2015 году после того, как, вероятно, случайно выстрелил в себя. Позже он был признан виновным во всех предъявленных ему обвинениях.
Как отмечает издание, девять человек, которые также проходили по делу алжирца, были приговорены в четверг к тюремным срокам от двух лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Ранее, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.