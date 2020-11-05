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Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
Суд в Париже приговорил алжирца Сида Ахмеда Глэма, планировавшего, но не сумевшего осуществить теракт в церкви во Франции в 2015 году, к пожизненному тюремному... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:30
2020-11-05T23:30
алжир
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Париже приговорил алжирца Сида Ахмеда Глэма, планировавшего, но не сумевшего осуществить теракт в церкви во Франции в 2015 году, к пожизненному тюремному заключению, сообщает газета Figaro.Суд также установил алжирцу минимальный срок в 22 года до возможного досрочного освобождения. В случае досрочного выхода на свободу ему будет запрещено находиться на территории Франции. Как отмечает издание, в последнем слове Глэм выразил сожаление в связи со своими действиями.В 2016 году Бернар Казнев, занимавший на тот момент пост главы МВД, заявил, что студент из Алжира Сид Ахмед Глэм планировал теракт в церкви неподалеку от Парижа в апреле 2015 года. По данным местных властей, Глэм планировал атаку на церковь в городе Вильжюиф к югу от столицы страны. По данным следователей, алжирский студент получил инструкции из Сирии перед тем, как привести план в действие. Также Глэм подозревался в убийстве женщины. Алжирец был арестован в 2015 году после того, как, вероятно, случайно выстрелил в себя. Позже он был признан виновным во всех предъявленных ему обвинениях.Как отмечает издание, девять человек, которые также проходили по делу алжирца, были приговорены в четверг к тюремным срокам от двух лет лишения свободы до пожизненного заключения.Ранее, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582100092.html
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алжир, франция, париж, в мире

Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку

23:30 05.11.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Париже приговорил алжирца Сида Ахмеда Глэма, планировавшего, но не сумевшего осуществить теракт в церкви во Франции в 2015 году, к пожизненному тюремному заключению, сообщает газета Figaro.
Суд также установил алжирцу минимальный срок в 22 года до возможного досрочного освобождения. В случае досрочного выхода на свободу ему будет запрещено находиться на территории Франции. Как отмечает издание, в последнем слове Глэм выразил сожаление в связи со своими действиями.
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В 2016 году Бернар Казнев, занимавший на тот момент пост главы МВД, заявил, что студент из Алжира Сид Ахмед Глэм планировал теракт в церкви неподалеку от Парижа в апреле 2015 года. По данным местных властей, Глэм планировал атаку на церковь в городе Вильжюиф к югу от столицы страны. По данным следователей, алжирский студент получил инструкции из Сирии перед тем, как привести план в действие. Также Глэм подозревался в убийстве женщины. Алжирец был арестован в 2015 году после того, как, вероятно, случайно выстрелил в себя. Позже он был признан виновным во всех предъявленных ему обвинениях.
Как отмечает издание, девять человек, которые также проходили по делу алжирца, были приговорены в четверг к тюремным срокам от двух лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Ранее, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
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