https://ria.ru/20201105/terakt-1583281308.html

Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку

Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку

Суд в Париже приговорил алжирца Сида Ахмеда Глэма, планировавшего, но не сумевшего осуществить теракт в церкви во Франции в 2015 году, к пожизненному тюремному... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:30

2020-11-05T23:30

2020-11-05T23:30

алжир

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e2b27cad903016d0c3488b1bf1734ef9.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Суд в Париже приговорил алжирца Сида Ахмеда Глэма, планировавшего, но не сумевшего осуществить теракт в церкви во Франции в 2015 году, к пожизненному тюремному заключению, сообщает газета Figaro.Суд также установил алжирцу минимальный срок в 22 года до возможного досрочного освобождения. В случае досрочного выхода на свободу ему будет запрещено находиться на территории Франции. Как отмечает издание, в последнем слове Глэм выразил сожаление в связи со своими действиями.В 2016 году Бернар Казнев, занимавший на тот момент пост главы МВД, заявил, что студент из Алжира Сид Ахмед Глэм планировал теракт в церкви неподалеку от Парижа в апреле 2015 года. По данным местных властей, Глэм планировал атаку на церковь в городе Вильжюиф к югу от столицы страны. По данным следователей, алжирский студент получил инструкции из Сирии перед тем, как привести план в действие. Также Глэм подозревался в убийстве женщины. Алжирец был арестован в 2015 году после того, как, вероятно, случайно выстрелил в себя. Позже он был признан виновным во всех предъявленных ему обвинениях.Как отмечает издание, девять человек, которые также проходили по делу алжирца, были приговорены в четверг к тюремным срокам от двух лет лишения свободы до пожизненного заключения.Ранее, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582100092.html

https://ria.ru/20201105/granitsy-1583184889.html

франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алжир, франция, париж, в мире