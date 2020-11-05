https://ria.ru/20201105/terakt-1583273844.html

Курц поблагодарил Путина за поддержку после теракта в Вене

Курц поблагодарил Путина за поддержку после теракта в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:22

2020-11-05T22:22

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теракт в вене

себастьян курц

владимир путин

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с террористическим актом в Вене 2 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, владимир путин, австрия, вена, в мире