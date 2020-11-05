https://ria.ru/20201105/terakt-1583271336.html

Путин обсудил с Курцем использование вакцин для борьбы с коронавирусом

Путин обсудил с Курцем использование вакцин для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в котором стороны обсудили актуальные вопросы... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:54

2020-11-05T21:54

2020-11-05T22:23

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

себастьян курц

владимир путин

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152695/76/1526957653_0:0:3117:1753_1400x0_80_0_0_2a1c47ea5c5bbcd197351b7b8b18c9eb.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в котором стороны обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, себастьян курц, владимир путин, австрия, вена, в мире