Путин обсудил с Курцем использование вакцин для борьбы с коронавирусом
21:54 05.11.2020 (обновлено: 22:23 05.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 18 августа 2018
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в котором стороны обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19