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Распространение нового коронавируса
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Путин обсудил с Курцем использование вакцин для борьбы с коронавирусом
Путин обсудил с Курцем использование вакцин для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в котором стороны обсудили актуальные вопросы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:54
2020-11-05T22:23
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
себастьян курц
владимир путин
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в котором стороны обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
австрия
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коронавирус covid-19, себастьян курц, владимир путин, австрия, вена, в мире

Путин обсудил с Курцем использование вакцин для борьбы с коронавирусом

21:54 05.11.2020 (обновлено: 22:23 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 18 августа 2018
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 18 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в котором стороны обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин", - говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Себастьян КурцВладимир ПутинАвстрияВенаВ мире
 
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