Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/terakt-1583231864.html
В Австрии рассказали о задержанных по делу о теракте в Вене
В Австрии рассказали о задержанных по делу о теракте в Вене
Восемь задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту были ранее судимы, в том числе за терроризм, заявил в четверг глава МВД Австрии Карл... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:46
2020-11-05T17:46
теракт в вене
мвд австрии
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582853702_0:0:3229:1817_1400x0_80_0_0_a9e3584c7d0bbe89453fc32899238102.jpg
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Восемь задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту были ранее судимы, в том числе за терроризм, заявил в четверг глава МВД Австрии Карл Нехаммер.В данный момент полиция Австрии задержала 15 подозреваемых в связи с венским терактом."Что касается задержанных, четверо из них уже были осуждены за преступления террористического характера, двое были осуждены за различные преступления насильственного характера и еще двое в прошлом были осуждены в Линце за попытку совершить убийство в защиту чести", - сообщил он журналистам.Он также сообщил, что в рамках дела идут ветви расследования: первая ведет в Швейцарию, где были задержанные подозреваемые, вторая - еще в одну страну, название которой он не стал обозначать из-за ведущегося расследования.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201104/avstriya-1583052845.html
https://ria.ru/20201103/terakt-1582922274.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582853702_48:0:2777:2047_1400x0_80_0_0_d15462d23104d4a917e01816ce64f4cb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире

В Австрии рассказали о задержанных по делу о теракте в Вене

17:46 05.11.2020
 
© REUTERS / Leonhard FoegerСотрудники австрийской полиции
Сотрудники австрийской полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Восемь задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту были ранее судимы, в том числе за терроризм, заявил в четверг глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
В данный момент полиция Австрии задержала 15 подозреваемых в связи с венским терактом.
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 18:13
Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне
"Что касается задержанных, четверо из них уже были осуждены за преступления террористического характера, двое были осуждены за различные преступления насильственного характера и еще двое в прошлом были осуждены в Линце за попытку совершить убийство в защиту чести", - сообщил он журналистам.
Он также сообщил, что в рамках дела идут ветви расследования: первая ведет в Швейцарию, где были задержанные подозреваемые, вторая - еще в одну страну, название которой он не стал обозначать из-за ведущегося расследования.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 23:06
Российская певица едва не погибла при теракте в Вене
 
Теракт в ВенеМВД АвстрииАвстрияВенаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния