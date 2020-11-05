https://ria.ru/20201105/terakt-1583231864.html

В Австрии рассказали о задержанных по делу о теракте в Вене

В Австрии рассказали о задержанных по делу о теракте в Вене

Восемь задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту были ранее судимы, в том числе за терроризм, заявил в четверг глава МВД Австрии Карл... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:46

2020-11-05T17:46

2020-11-05T17:46

теракт в вене

мвд австрии

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582853702_0:0:3229:1817_1400x0_80_0_0_a9e3584c7d0bbe89453fc32899238102.jpg

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Восемь задержанных по подозрению в причастности к венскому теракту были ранее судимы, в том числе за терроризм, заявил в четверг глава МВД Австрии Карл Нехаммер.В данный момент полиция Австрии задержала 15 подозреваемых в связи с венским терактом."Что касается задержанных, четверо из них уже были осуждены за преступления террористического характера, двое были осуждены за различные преступления насильственного характера и еще двое в прошлом были осуждены в Линце за попытку совершить убийство в защиту чести", - сообщил он журналистам.Он также сообщил, что в рамках дела идут ветви расследования: первая ведет в Швейцарию, где были задержанные подозреваемые, вторая - еще в одну страну, название которой он не стал обозначать из-за ведущегося расследования.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201104/avstriya-1583052845.html

https://ria.ru/20201103/terakt-1582922274.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире