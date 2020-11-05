https://ria.ru/20201105/temperatura-1583132628.html
Пульмонолог назвал основные симптомы коронавируса
Пульмонолог назвал основные симптомы коронавируса
Температура выше 37,5 встречается у 90% заболевших коронавирусом, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:24
2020-11-05T11:24
2020-11-05T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Температура выше 37,5 встречается у 90% заболевших коронавирусом, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев."Выше 37,5 градусов - это удел 90% всех заболевших, на второе место я бы поставил слабость и утомляемость - приблизительно 40%, кашель также примерно 40%, отдышка - 30%, головная боль - 20%, боли в горле - около 10%",- сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество