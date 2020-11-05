https://ria.ru/20201105/tatarstan-1583226393.html

В Татарстане бесплатно переподготовят потерявших работу из-за COVID-19

В Татарстане бесплатно переподготовят потерявших работу из-за COVID-19

Власти Татарстана в четверг запустили бесплатные обучающие программы для жителей республики, потерявших работу в период пандемии новой коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:21

2020-11-05T17:21

2020-11-05T17:21

республика татарстан

россия

иннополис (татарстан)

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Татарстана в четверг запустили бесплатные обучающие программы для жителей республики, потерявших работу в период пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты региона.Как отмечает ведомство, всего на программу профобучения взрослого населения в Татарстане в текущем году выделено 133 миллиона рублей. В 2021 году планируется выделить 186 миллионов рублей. В частности, средства нацпроекта будут направлены на обучение целевых аудиторий, таких как люди в возрасте 50 плюс, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и неработающие мамы, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 7 лет.Татарстан ранее вошел в число пилотных регионов по предоставлению цифровых сертификатов от государства для развития компетенций цифровой экономики. Республика получила тысячу цифровых сертификатов. Сертификат позволяет бесплатно пройти обучение по направлениям, которые определили компании, лидирующие в цифровой экономике. Обучение включает 22 направления: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, разработка компьютерных и мобильных игр, цифровой дизайн и другие. Региональным оператором программы стал университет Иннополис.Также в рамках нацпроекта предусмотрена поддержка занятости отдельных категорий граждан, социально незащищенных на рынке труда. Это жители республики, освобожденные из мест лишения свободы, выпускники образовательных учреждений и инвалиды. В совокупности на поддержку их занятости предусмотрено порядка 16 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на компенсацию расходов работодателей, принявших на работу таких граждан.

https://ria.ru/20201102/tatarstan-1582655765.html

https://realty.ria.ru/20200902/blagoustroystvo-1576631079.html

россия

иннополис (татарстан)

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иннополис (татарстан), республика татарстан (татарстан), общество