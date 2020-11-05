https://ria.ru/20201105/tatarstan-1583226393.html
В Татарстане бесплатно переподготовят потерявших работу из-за COVID-19
В Татарстане бесплатно переподготовят потерявших работу из-за COVID-19
Власти Татарстана в четверг запустили бесплатные обучающие программы для жителей республики, потерявших работу в период пандемии новой коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:21
2020-11-05T17:21
2020-11-05T17:21
республика татарстан
россия
иннополис (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Татарстана в четверг запустили бесплатные обучающие программы для жителей республики, потерявших работу в период пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты региона.Как отмечает ведомство, всего на программу профобучения взрослого населения в Татарстане в текущем году выделено 133 миллиона рублей. В 2021 году планируется выделить 186 миллионов рублей. В частности, средства нацпроекта будут направлены на обучение целевых аудиторий, таких как люди в возрасте 50 плюс, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и неработающие мамы, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 7 лет.Татарстан ранее вошел в число пилотных регионов по предоставлению цифровых сертификатов от государства для развития компетенций цифровой экономики. Республика получила тысячу цифровых сертификатов. Сертификат позволяет бесплатно пройти обучение по направлениям, которые определили компании, лидирующие в цифровой экономике. Обучение включает 22 направления: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, разработка компьютерных и мобильных игр, цифровой дизайн и другие. Региональным оператором программы стал университет Иннополис.Также в рамках нацпроекта предусмотрена поддержка занятости отдельных категорий граждан, социально незащищенных на рынке труда. Это жители республики, освобожденные из мест лишения свободы, выпускники образовательных учреждений и инвалиды. В совокупности на поддержку их занятости предусмотрено порядка 16 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на компенсацию расходов работодателей, принявших на работу таких граждан.
https://ria.ru/20201102/tatarstan-1582655765.html
https://realty.ria.ru/20200902/blagoustroystvo-1576631079.html
россия
иннополис (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иннополис (татарстан), республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Татарстана в четверг запустили бесплатные обучающие программы для жителей республики, потерявших работу в период пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты региона.
"Сегодня в регионе стартовали обучающие программы для граждан, потерявших работу в период пандемии коронавируса. Пройти бесплатное обучение могут три категории граждан: те, кто находится под угрозой увольнения, люди, которые в данный момент ищут работу, и выпускники. У них есть возможность пройти обучение по 68 компетенциям, используя базу учреждений, участвующих в движении WorldSkills", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, всего на программу профобучения взрослого населения в Татарстане в текущем году выделено 133 миллиона рублей. В 2021 году планируется выделить 186 миллионов рублей. В частности, средства нацпроекта будут направлены на обучение целевых аудиторий, таких как люди в возрасте 50 плюс, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и неработающие мамы, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 7 лет.
"Кроме того, стартовал проект "Цифровой сертификат", благодаря которому у жителей республики есть возможность пройти обучение по 22 компетенциям в области IT-технологий", - добавили в министерстве.
Татарстан ранее вошел в число пилотных регионов по предоставлению цифровых сертификатов от государства для развития компетенций цифровой экономики. Республика получила тысячу цифровых сертификатов. Сертификат позволяет бесплатно пройти обучение по направлениям, которые определили компании, лидирующие в цифровой экономике. Обучение включает 22 направления: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, разработка компьютерных и мобильных игр, цифровой дизайн и другие. Региональным оператором программы стал университет Иннополис
.
Также в рамках нацпроекта предусмотрена поддержка занятости отдельных категорий граждан, социально незащищенных на рынке труда. Это жители республики, освобожденные из мест лишения свободы, выпускники образовательных учреждений и инвалиды. В совокупности на поддержку их занятости предусмотрено порядка 16 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на компенсацию расходов работодателей, принявших на работу таких граждан.