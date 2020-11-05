https://ria.ru/20201105/syutkin-1583211386.html

"Выглядит по-идиотски": Сюткин прокомментировал скандал на шоу "Голос"

"Выглядит по-идиотски": Сюткин прокомментировал скандал на шоу "Голос"

Музыкант Валерий Сюткин прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" скандал вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего Первого канала... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:40

2020-11-05T16:40

2020-11-05T16:40

шоубиз

сергей соседов

"голос"

максим сурайкин

валерий сюткин

первый канал (телеканал)

баста (василий вакуленко)

станислав садальский

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Музыкант Валерий Сюткин прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" скандал вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры."Я могу только за себя отвечать, и для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника", — заявил артист.Сюткин подчеркнул, все решения по поводу шоу принимает самостоятельно.Он также признался, что обращает внимание на критику только со стороны тех, у кого есть на нее профессиональное право. Музыкант процитировал фразу из монолога сатирика Михаила Жванецкого "Спорить о вкусе устриц нужно с теми, кто их ел".Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Станислава Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса" в Instagram. Позднее в пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждает канал, выступали с ложными обвинениями в адрес проекта.

https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей соседов, "голос", максим сурайкин, валерий сюткин, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко), станислав садальский