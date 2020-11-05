"Выглядит по-идиотски": Сюткин прокомментировал скандал на шоу "Голос"
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Музыкант Валерий Сюткин прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" скандал вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры.
"Я могу только за себя отвечать, и для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника", — заявил артист.
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Сюткин подчеркнул, все решения по поводу шоу принимает самостоятельно.
Он также признался, что обращает внимание на критику только со стороны тех, у кого есть на нее профессиональное право. Музыкант процитировал фразу из монолога сатирика Михаила Жванецкого "Спорить о вкусе устриц нужно с теми, кто их ел".
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Станислава Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса" в Instagram.
Позднее в пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждает канал, выступали с ложными обвинениями в адрес проекта.