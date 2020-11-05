Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201105/syutkin-1583211386.html
"Выглядит по-идиотски": Сюткин прокомментировал скандал на шоу "Голос"
"Выглядит по-идиотски": Сюткин прокомментировал скандал на шоу "Голос"
Музыкант Валерий Сюткин прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" скандал вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего Первого канала... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:40
2020-11-05T16:40
шоубиз
сергей соседов
"голос"
максим сурайкин
валерий сюткин
первый канал (телеканал)
баста (василий вакуленко)
станислав садальский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570637981_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3eeda347e32325b64444801e8a63f2be.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Музыкант Валерий Сюткин прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" скандал вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры."Я могу только за себя отвечать, и для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника", — заявил артист.Сюткин подчеркнул, все решения по поводу шоу принимает самостоятельно.Он также признался, что обращает внимание на критику только со стороны тех, у кого есть на нее профессиональное право. Музыкант процитировал фразу из монолога сатирика Михаила Жванецкого "Спорить о вкусе устриц нужно с теми, кто их ел".Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Станислава Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса" в Instagram. Позднее в пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждает канал, выступали с ложными обвинениями в адрес проекта.
https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570637981_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b9b1ee2f98d42f766563c09c46e30bf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей соседов, "голос", максим сурайкин, валерий сюткин, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко), станислав садальский

"Выглядит по-идиотски": Сюткин прокомментировал скандал на шоу "Голос"

16:40 05.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Леонида Агутина
Юбилейный концерт Леонида Агутина - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Музыкант Валерий Сюткин прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" скандал вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры.
"Я могу только за себя отвечать, и для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника", — заявил артист.
Сцена шоу Голос - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 15:16Шоубиз
Шоу "Голос" призвали закрыть на фоне скандалов
Сюткин подчеркнул, все решения по поводу шоу принимает самостоятельно.
Он также признался, что обращает внимание на критику только со стороны тех, у кого есть на нее профессиональное право. Музыкант процитировал фразу из монолога сатирика Михаила Жванецкого "Спорить о вкусе устриц нужно с теми, кто их ел".
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Станислава Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса" в Instagram.
Позднее в пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждает канал, выступали с ложными обвинениями в адрес проекта.
 
ШоубизСергей Соседов"Голос"Максим СурайкинВалерий СюткинПервый канал (телеканал)Баста (Василий Вакуленко)Станислав Садальский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния