https://ria.ru/20201105/svidetel-1583173953.html

Суд по делу MH17 может разрешить установить личности анонимных свидетелей

Суд по делу MH17 может разрешить установить личности анонимных свидетелей

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году может разрешить установить личности некоторых анонимных свидетелей, о чем... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:16

2020-11-05T14:16

2020-11-05T14:16

россия

mh17. расследование

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году может разрешить установить личности некоторых анонимных свидетелей, о чем просит защита, заявил на слушаниях в четверг председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. В ходе слушаний 4 ноября защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявила, что анонимность свидетелей мешает оценить достоверность их показаний.Как заявила накануне адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Пулатова, никто, в том числе судьи, не знает биографий этих анонимных свидетелей, в документах они проходят под номерами с комбинацией цифр и букв.В конце апреля окружной суд Гааги постановил сохранять анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении MH17, по одному свидетелю процедура не учла интересов обвиняемого, из-за чего запрос об анонимности был отклонен. Апелляцию на решение следственного судьи гарантировать статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая своих имен, подала защита Пулатова - единственного из четырех подозреваемых, который представлен на суде по MH17 международной группой адвокатов."Это возможно, что в ходе расследования, которое все еще продолжается, будут установлены личности некоторых анонимных свидетелей. Вероятно, мы должны заслушать, что об этом скажет обвинение. Если нет, то встает вопрос, как эти люди могут быть идентифицированы, если суд разрешит это", - сказал Стинхейс.Он отметил, что нередки случаи, когда при запросе допроса свидетеля, некоторые анонимные свидетели опознаются подозреваемым."Вопрос в том, есть ли у вашего клиента информация, которая может помочь идентифицировать этих свидетелей", - сказал судья, обращаясь к защите Пулатова.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201104/avakov-1583058662.html

https://ria.ru/20201104/svideteli-1583024556.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582870381.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mh17. расследование, нидерланды, украина, в мире