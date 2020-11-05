https://ria.ru/20201105/sud-1583161860.html

Суд отложил отбор присяжных по делу сестер Хачатурян

Суд отложил отбор присяжных по делу сестер Хачатурян

Мосгорсуд в третий раз перенес отбор коллегии присяжных по делу старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:23

2020-11-05T13:23

2020-11-05T15:18

юлия нитченко

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в третий раз перенес отбор коллегии присяжных по делу старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко."Отложили отбор на начало декабря", - сказала собеседница агентства.Первые две попытки сорвались ввиду того, что вся семья убитого Михаила Хачатуряна, признанная потерпевшей стороной в деле, находилась на карантине из-за коронавируса.Адвокат одной из сестёр Алексей Липцер пояснил, что причиной переноса опять стала болезнь потерпевших."Представители потерпевших заявили об отложении в связи с очередной болезнью потерпевших Марины и Наиры Хачатурян", — сказал РИА Новости защитник.Однако относительно состояния здоровья Марины Хачатурян, по словам собеседника, никаких подтверждающих документов представлено не было.В пресс-службе суда уточнили, что следующее заседание назначено 2 декабря в 12.00.Кандидаты в присяжные отбираются с помощью случайной выборки. В коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их отберут из явившихся в суд кандидатов в закрытом режиме. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или просто посчитают их предвзятыми.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления, оно рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

https://ria.ru/20200803/1575307188.html

https://ria.ru/20200803/1575302373.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия нитченко, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия