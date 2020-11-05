https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html
На Кубани мужчине дали 23 года колонии за убийство падчерицы
На Кубани мужчине дали 23 года колонии за убийство падчерицы
Суд на Кубани дал мужчине 23 года колонии строгого режима, признав его виновным в истязании малолетних детей супруги, от которых он добивался беспрекословного... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:49
2020-11-05T10:49
2020-11-05T11:44
краснодарский краевой суд
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 ноя — РИА Новости. Суд на Кубани дал мужчине 23 года колонии строгого режима, признав его виновным в истязании малолетних детей супруги, от которых он добивался беспрекословного послушания, и убийстве четырехлетней падчерицы, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда."Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Курганинского района, обвиняемого в совершении преступлений <…> "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", а также <…> "Истязание". Из приговора суда следует, что подсудимый с апреля 2019 года, проживая с женой и двумя ее малолетними детьми, двухлетним мальчиком и четырехлетней девочкой, на протяжении четырех месяцев систематически избивал их, объясняя жестокость мерами воспитания", — говорится в сообщении.Как отмечается, в судебном заседании мужчина заявил, что наказывать детей избиением решил для того, чтобы выработать у них беспрекословное послушание. Причинами избиения детей становились случайно уроненный телефон, брошенная игрушка, игра в огороде, отмечает пресс-служба.Трагедия произошла в конце августа прошлого года. По данным суда, мужчина пришел с работы и, разозлившись на то, что дети не открыли ему калитку, в очередной раз избил их, нанеся мальчику не менее двух ударов по голове, а девочке — не менее 36 ударов по голове и телу. При этом, пишет пресс-служба крайсуда, он запретил оказывать ребенку помощь. В релизе отмечается, что спустя три дня подсудимый еще раз избил находившуюся в бессознательном состоянии малышку кулаками и резиновым шлангом от стиральной машины. На этот раз он сам вызвал скорую, но сказал врачам, что девочка упала в подвал, после чего скрылся, и его удалось задержать лишь через два дня, говорится в сообщении.Уголовное дело расследовало СУ СК по Краснодарскому краю."Смерть ребенка наступила по дороге в больницу в результате многочисленных травм, нанесенных ей подсудимым, несовместимых с жизнью <…> Суд пришел к выводу о необходимости постановления обвинительного приговора. Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — добавляет пресс-служба.Приговор в законную силу не вступил.По данным СУ СК, в рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного ведомства мать малолетних детей была лишена родительских прав.
https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582292394.html
https://ria.ru/20201026/izbienie-1581581117.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский краевой суд, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 5 ноя — РИА Новости.
Суд на Кубани дал мужчине 23 года колонии строгого режима, признав его виновным в истязании малолетних детей супруги, от которых он добивался беспрекословного послушания, и убийстве четырехлетней падчерицы, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
.
"Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Курганинского района, обвиняемого в совершении преступлений <…> "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", а также <…> "Истязание". Из приговора суда следует, что подсудимый с апреля 2019 года, проживая с женой и двумя ее малолетними детьми, двухлетним мальчиком и четырехлетней девочкой, на протяжении четырех месяцев систематически избивал их, объясняя жестокость мерами воспитания", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в судебном заседании мужчина заявил, что наказывать детей избиением решил для того, чтобы выработать у них беспрекословное послушание. Причинами избиения детей становились случайно уроненный телефон, брошенная игрушка, игра в огороде, отмечает пресс-служба.
Трагедия произошла в конце августа прошлого года. По данным суда, мужчина пришел с работы и, разозлившись на то, что дети не открыли ему калитку, в очередной раз избил их, нанеся мальчику не менее двух ударов по голове, а девочке — не менее 36 ударов по голове и телу. При этом, пишет пресс-служба крайсуда, он запретил оказывать ребенку помощь. В релизе отмечается, что спустя три дня подсудимый еще раз избил находившуюся в бессознательном состоянии малышку кулаками и резиновым шлангом от стиральной машины. На этот раз он сам вызвал скорую, но сказал врачам, что девочка упала в подвал, после чего скрылся, и его удалось задержать лишь через два дня, говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовало СУ СК по Краснодарскому краю
.
"Смерть ребенка наступила по дороге в больницу в результате многочисленных травм, нанесенных ей подсудимым, несовместимых с жизнью <…> Суд пришел к выводу о необходимости постановления обвинительного приговора. Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — добавляет пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил.
По данным СУ СК, в рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного ведомства мать малолетних детей была лишена родительских прав.