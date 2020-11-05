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В Тюменской области подросток застрелил ребенка
В Тюменской области подросток застрелил ребенка
Подросток в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области в четверг застрелил на охоте 12-летнего мальчика, проводится проверка, сообщает прокуратура... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:03
2020-11-05T14:03
2020-11-05T15:21
тюменская область
тобольский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Подросток в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области в четверг застрелил на охоте 12-летнего мальчика, проводится проверка, сообщает прокуратура региона.Прокуратура проверяет соблюдение законодательства об оружии и исполнение родителями указанных детей своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тобольский район, происшествия