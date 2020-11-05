https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html

В США опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Уоллеса

В США опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Уоллеса

Власти американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) опубликовали видео с нательных видеокамер полицейских, зафиксировавшие конфликтную ситуацию и... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:17

2020-11-05T10:17

2020-11-05T10:17

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) опубликовали видео с нательных видеокамер полицейских, зафиксировавшие конфликтную ситуацию и последующую стрельбу в афроамериканца Уолтера Уоллеса, а также записи звонков службы 911, передает местный телеканал FOX 29.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло пообещала полную прозрачность расследования этого дела и добавила, что публикация видеозаписей была продумана с точки зрения безопасности местных жителей и полицейских.При этом она также раскрыла имена полицейских, выстреливших в Уоллеса – это были 25-летний Шон Матараццо и 26-летний Томас Мюнц. При помощи расшифровок записей звонков становится понятно, что сначала в полицию позвонила соседка, затем сестра Уоллеса, которая заявила, что правоохранители ничего не делают, а ее брат "бьет мать и отца". В последующих звонках также говорилось о насилии и избиениях.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как полицейские подходят к дому афроамериканца, он выходит оттуда, и слышатся крики "сейчас же положи нож". Уоллес продолжает на них надвигаться, несмотря на попытки матери его удержать. Затем слышны звуки выстрелов и крики матери. Один из местных жителей тогда закричал, что Уоллес "психически болен".Другая камера зафиксировала, как полицейский кричит: "Стреляй в него".Канал отмечает, что полиция города впервые опубликовала кадры видеосъемки происшествия, в ходе которого полицейские применяют оружие.Ранее власти Филадельфии и семья Уоллеса договорились, что записи станут известны общественности.В конце октября в Филадельфии вспыхнули протесты после убийства полицейскими темнокожего мужчины. Как сообщалось, афроамериканца Уолтер Уоллеса правоохранители застрелили 26 октября. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего офицеры несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Семья погибшего утверждала, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента, и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.

https://ria.ru/20200605/1572469298.html

https://ria.ru/20201028/protesty-1581865954.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филадельфия, сша, в мире