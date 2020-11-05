Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/strelba-1583112816.html
В Приамурье главу ЧОПа будут судить после стрельбы в колледже в 2019 году
В Приамурье главу ЧОПа будут судить после стрельбы в колледже в 2019 году
Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:19
2020-11-05T09:27
стрельба в благовещенском колледже
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/52/1560925255_0:179:3006:1870_1400x0_80_0_0_e863ced1dea0232934f0fbedf82a0907.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в учебное заведение, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, гендиректор ЧОПа принял на работу мужчину, не получившего в установленном законом порядке удостоверения частного охранника, так как ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был допущен к работе по охране Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель не поспособствовал получению удостоверения, замене сотрудника, не обеспечил пост спецсредствами, с мая 2019 года прекратил проверки и контроль за работой указанного сотрудника. В ноябре 2019 года студент, воспользовавшись ненадлежащей охраной, устроил стрельбу.Подчеркивается, что по мнению следствия, обвиняемые оказали ненадлежащие услуги по охране учебного корпуса, что повлекло смерть двоих учащихся.В ноябре 2019 года 19-летний студент устроил в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. СК возбудил дела об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Были арестованы директор и сотрудник охранявшего колледж ЧОПа "Сириус-А".
https://ria.ru/20191120/1561144729.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156092/52/1560925255_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_f5212fce9f2d8ecf2a6fceb883ecc1ee.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в благовещенском колледже, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Приамурье главу ЧОПа будут судить после стрельбы в колледже в 2019 году

09:19 05.11.2020 (обновлено: 09:27 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Эдуард Глок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в учебное заведение, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, гендиректор ЧОПа принял на работу мужчину, не получившего в установленном законом порядке удостоверения частного охранника, так как ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был допущен к работе по охране Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель не поспособствовал получению удостоверения, замене сотрудника, не обеспечил пост спецсредствами, с мая 2019 года прекратил проверки и контроль за работой указанного сотрудника. В ноябре 2019 года студент, воспользовавшись ненадлежащей охраной, устроил стрельбу.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора частной охранной организации и сотрудника охраны в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по мнению следствия, обвиняемые оказали ненадлежащие услуги по охране учебного корпуса, что повлекло смерть двоих учащихся.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
20 ноября 2019, 04:22
В Приамурье подтвердили увольнения после стрельбы в благовещенском колледже
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
В ноябре 2019 года 19-летний студент устроил в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. СК возбудил дела об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Были арестованы директор и сотрудник охранявшего колледж ЧОПа "Сириус-А".
 
Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния