https://ria.ru/20201105/strelba-1583112816.html

В Приамурье главу ЧОПа будут судить после стрельбы в колледже в 2019 году

В Приамурье главу ЧОПа будут судить после стрельбы в колледже в 2019 году

Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:19

2020-11-05T09:19

2020-11-05T09:27

стрельба в благовещенском колледже

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в учебное заведение, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, гендиректор ЧОПа принял на работу мужчину, не получившего в установленном законом порядке удостоверения частного охранника, так как ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был допущен к работе по охране Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель не поспособствовал получению удостоверения, замене сотрудника, не обеспечил пост спецсредствами, с мая 2019 года прекратил проверки и контроль за работой указанного сотрудника. В ноябре 2019 года студент, воспользовавшись ненадлежащей охраной, устроил стрельбу.Подчеркивается, что по мнению следствия, обвиняемые оказали ненадлежащие услуги по охране учебного корпуса, что повлекло смерть двоих учащихся.В ноябре 2019 года 19-летний студент устроил в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. СК возбудил дела об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Были арестованы директор и сотрудник охранявшего колледж ЧОПа "Сириус-А".

https://ria.ru/20191120/1561144729.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в благовещенском колледже, следственный комитет россии (ск рф), происшествия