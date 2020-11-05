https://ria.ru/20201105/strelba-1583112816.html
В Приамурье главу ЧОПа будут судить после стрельбы в колледже в 2019 году
В Приамурье главу ЧОПа будут судить после стрельбы в колледже в 2019 году
Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:19
2020-11-05T09:19
2020-11-05T09:27
стрельба в благовещенском колледже
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в учебное заведение, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, гендиректор ЧОПа принял на работу мужчину, не получившего в установленном законом порядке удостоверения частного охранника, так как ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был допущен к работе по охране Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель не поспособствовал получению удостоверения, замене сотрудника, не обеспечил пост спецсредствами, с мая 2019 года прекратил проверки и контроль за работой указанного сотрудника. В ноябре 2019 года студент, воспользовавшись ненадлежащей охраной, устроил стрельбу.Подчеркивается, что по мнению следствия, обвиняемые оказали ненадлежащие услуги по охране учебного корпуса, что повлекло смерть двоих учащихся.В ноябре 2019 года 19-летний студент устроил в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. СК возбудил дела об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Были арестованы директор и сотрудник охранявшего колледж ЧОПа "Сириус-А".
https://ria.ru/20191120/1561144729.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в благовещенском колледже, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Главу ЧОПа и охранника с уголовным прошлым будут судить в Приамурье по делу о стрельбе в колледже в 2019 году: из-за них студент без проблем пронес оружие в учебное заведение, сообщается на сайте
СК РФ.
По данным следствия, гендиректор ЧОПа принял на работу мужчину, не получившего в установленном законом порядке удостоверения частного охранника, так как ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был допущен к работе по охране Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель не поспособствовал получению удостоверения, замене сотрудника, не обеспечил пост спецсредствами, с мая 2019 года прекратил проверки и контроль за работой указанного сотрудника. В ноябре 2019 года студент, воспользовавшись ненадлежащей охраной, устроил стрельбу.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора частной охранной организации и сотрудника охраны в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по мнению следствия, обвиняемые оказали ненадлежащие услуги по охране учебного корпуса, что повлекло смерть двоих учащихся.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
В ноябре 2019 года 19-летний студент устроил в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. СК возбудил дела об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Были арестованы директор и сотрудник охранявшего колледж ЧОПа "Сириус-А".