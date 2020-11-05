https://ria.ru/20201105/ssha-1583149062.html
В Кремле заявили, что Россия воспринимается в США как красная тряпка
В Кремле заявили, что Россия воспринимается в США как красная тряпка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, с чем связано отсутствие обвинений о вмешательствах России в президентские выборы в РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:36
2020-11-05T12:36
2020-11-05T12:36
выборы президента сша — 2020
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, с чем связано отсутствие обвинений о вмешательствах России в президентские выборы в США, отметив, что в Штатах РФ воспринимается как красная тряпка для быка.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, сша, в мире