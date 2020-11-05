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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/ssha-1583141119.html
В США вооруженным агентам разрешили находиться в центрах подсчета голосов
В США вооруженным агентам разрешили находиться в центрах подсчета голосов
Министерство юстиции США разрешило вооруженным федеральным агентам присутствовать в местах подсчета голосов в стране для расследования возможных фальсификаций,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:05
2020-11-05T12:05
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США разрешило вооруженным федеральным агентам присутствовать в местах подсчета голосов в стране для расследования возможных фальсификаций, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Согласно закону, пишет газета, вооруженным федеральным правоохранителям запрещено присутствовать на избирательных участках в день выборов. Однако в минюсте это положение подверглось другой трактовке: источники сообщили изданию, что ведомство направило федеральным прокурорам электронное письмо, где разъяснило, что по закону они могут направлять сотрудников служб на избирательные участки и в места, где еще ведется подсчет голосов по окончании выборного дня.Письмо минюст направил примерно за полчаса до того, как действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе и призвал прекратить подсчет бюллетеней.Бывшие работники ведомства сказали газете, что минюст не должен вмешиваться в процесс подсчета голосов, а его сотрудники не могут заходить в места подсчета голосов или брать бюллетени "даже в ходе расследования". Они выразили опасения, что правительство таким образом пытается запугать сотрудников избиркомов на местах или иным способом вмешаться в подсчет голосов.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих
В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того как несколько сот человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части.
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РИА Новости
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дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире

В США вооруженным агентам разрешили находиться в центрах подсчета голосов

12:05 05.11.2020
 
© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина голосует на выборах президента США в Канзасе
Женщина голосует на выборах президента США в Канзасе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США разрешило вооруженным федеральным агентам присутствовать в местах подсчета голосов в стране для расследования возможных фальсификаций, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Согласно закону, пишет газета, вооруженным федеральным правоохранителям запрещено присутствовать на избирательных участках в день выборов. Однако в минюсте это положение подверглось другой трактовке: источники сообщили изданию, что ведомство направило федеральным прокурорам электронное письмо, где разъяснило, что по закону они могут направлять сотрудников служб на избирательные участки и в места, где еще ведется подсчет голосов по окончании выборного дня.

"Закон не запрещает вооруженным федеральным сотрудникам правоохранительным органов расследовать, предотвращать или реагировать на федеральные преступления на закрытых избирательных участках или в других местах, где проводится подсчет голосов", - приводит газета выдержку из письма представителя минюста Ричарда Донохью.

Письмо минюст направил примерно за полчаса до того, как действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе и призвал прекратить подсчет бюллетеней.
Бывшие работники ведомства сказали газете, что минюст не должен вмешиваться в процесс подсчета голосов, а его сотрудники не могут заходить в места подсчета голосов или брать бюллетени "даже в ходе расследования". Они выразили опасения, что правительство таким образом пытается запугать сотрудников избиркомов на местах или иным способом вмешаться в подсчет голосов.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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