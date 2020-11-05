В США вооруженным агентам разрешили находиться в центрах подсчета голосов
© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина голосует на выборах президента США в Канзасе
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США разрешило вооруженным федеральным агентам присутствовать в местах подсчета голосов в стране для расследования возможных фальсификаций, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Согласно закону, пишет газета, вооруженным федеральным правоохранителям запрещено присутствовать на избирательных участках в день выборов. Однако в минюсте это положение подверглось другой трактовке: источники сообщили изданию, что ведомство направило федеральным прокурорам электронное письмо, где разъяснило, что по закону они могут направлять сотрудников служб на избирательные участки и в места, где еще ведется подсчет голосов по окончании выборного дня.
"Закон не запрещает вооруженным федеральным сотрудникам правоохранительным органов расследовать, предотвращать или реагировать на федеральные преступления на закрытых избирательных участках или в других местах, где проводится подсчет голосов", - приводит газета выдержку из письма представителя минюста Ричарда Донохью.
Письмо минюст направил примерно за полчаса до того, как действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе и призвал прекратить подсчет бюллетеней.
Бывшие работники ведомства сказали газете, что минюст не должен вмешиваться в процесс подсчета голосов, а его сотрудники не могут заходить в места подсчета голосов или брать бюллетени "даже в ходе расследования". Они выразили опасения, что правительство таким образом пытается запугать сотрудников избиркомов на местах или иным способом вмешаться в подсчет голосов.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
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