https://ria.ru/20201105/ssha-1583141119.html

В США вооруженным агентам разрешили находиться в центрах подсчета голосов

В США вооруженным агентам разрешили находиться в центрах подсчета голосов

Министерство юстиции США разрешило вооруженным федеральным агентам присутствовать в местах подсчета голосов в стране для расследования возможных фальсификаций,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:05

2020-11-05T12:05

2020-11-05T12:05

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

министерство юстиции сша

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США разрешило вооруженным федеральным агентам присутствовать в местах подсчета голосов в стране для расследования возможных фальсификаций, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Согласно закону, пишет газета, вооруженным федеральным правоохранителям запрещено присутствовать на избирательных участках в день выборов. Однако в минюсте это положение подверглось другой трактовке: источники сообщили изданию, что ведомство направило федеральным прокурорам электронное письмо, где разъяснило, что по закону они могут направлять сотрудников служб на избирательные участки и в места, где еще ведется подсчет голосов по окончании выборного дня.Письмо минюст направил примерно за полчаса до того, как действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе и призвал прекратить подсчет бюллетеней.Бывшие работники ведомства сказали газете, что минюст не должен вмешиваться в процесс подсчета голосов, а его сотрудники не могут заходить в места подсчета голосов или брать бюллетени "даже в ходе расследования". Они выразили опасения, что правительство таким образом пытается запугать сотрудников избиркомов на местах или иным способом вмешаться в подсчет голосов.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того как несколько сот человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части. 2020-11-05T12:05 true PT1M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире