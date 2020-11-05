https://ria.ru/20201105/ssha-1583097452.html

Познер спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России

Познер спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России

Ситуация с выборами президента США может обернуться "двоевластием", однако это вряд ли скажется на отношениях с Россией, считает Владимир Познер. Слова... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T03:58

2020-11-05T03:58

2020-11-05T04:00

выборы президента сша — 2020

россия

джозеф "бо" байден

дональд трамп

владимир познер

франция

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с выборами президента США может обернуться "двоевластием", однако это вряд ли скажется на отношениях с Россией, считает Владимир Познер. Слова журналиста приводятся на его личном сайте.Он призвал не ожидать позитивных изменений во взаимоотношениях стран вне зависимости от того, одержит ли победу на выборах Дональд Трамп или Джозеф Байден.При этом телеведущий считает, что избрание действующего президента США на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо.Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и Соединенных Штатов.Выборы в СШАВ США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Кандидаты на пост главы государства — действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической партии. Оба кандидата заявляют о победе, однако оглашение итогов затягивается. Пока ни один из них не набирает необходимые 270 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джозеф "бо" байден, дональд трамп, владимир познер, франция, сша, в мире