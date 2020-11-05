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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/ssha-1583097452.html
Познер спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России
Познер спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России
Ситуация с выборами президента США может обернуться "двоевластием", однако это вряд ли скажется на отношениях с Россией, считает Владимир Познер. Слова... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T03:58
2020-11-05T04:00
выборы президента сша — 2020
россия
джозеф "бо" байден
дональд трамп
владимир познер
франция
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с выборами президента США может обернуться "двоевластием", однако это вряд ли скажется на отношениях с Россией, считает Владимир Познер. Слова журналиста приводятся на его личном сайте.Он призвал не ожидать позитивных изменений во взаимоотношениях стран вне зависимости от того, одержит ли победу на выборах Дональд Трамп или Джозеф Байден.При этом телеведущий считает, что избрание действующего президента США на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо.Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и Соединенных Штатов.Выборы в СШАВ США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Кандидаты на пост главы государства — действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической партии. Оба кандидата заявляют о победе, однако оглашение итогов затягивается. Пока ни один из них не набирает необходимые 270 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
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россия, джозеф "бо" байден, дональд трамп, владимир познер, франция, сша, в мире

Познер спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России

03:58 05.11.2020 (обновлено: 04:00 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ситуация с выборами президента США может обернуться "двоевластием", однако это вряд ли скажется на отношениях с Россией, считает Владимир Познер. Слова журналиста приводятся на его личном сайте.
Он призвал не ожидать позитивных изменений во взаимоотношениях стран вне зависимости от того, одержит ли победу на выборах Дональд Трамп или Джозеф Байден.
"Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что "что в лоб, что по лбу". Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок", — высказался Познер.
При этом телеведущий считает, что избрание действующего президента США на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо.

"В этом смысле, возможно, будут какие-то шаги предприняты Трампом, которые могли бы России "понравиться", — допустил журналист.

Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и Соединенных Штатов.
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Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся

Выборы в США

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Кандидаты на пост главы государства — действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической партии. Оба кандидата заявляют о победе, однако оглашение итогов затягивается. Пока ни один из них не набирает необходимые 270 голосов выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020РоссияДжозеф "Бо" БайденДональд ТрампВладимир ПознерФранцияСШАВ мире
 
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