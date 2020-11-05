https://ria.ru/20201105/sroki-1583146547.html
Песков прокомментировал перенос сроков учебы вице-губернаторов
Песков прокомментировал перенос сроков учебы вице-губернаторов
Причина переноса сроков учебы вице-губернаторов очевидна, и из-за пандемии форматы различных мероприятий меняются на дистанционные, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:23
2020-11-05T12:23
2020-11-05T12:23
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Причина переноса сроков учебы вице-губернаторов очевидна, и из-за пандемии форматы различных мероприятий меняются на дистанционные, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о том, что обучение вице-губернаторов регионов, планировавшееся на конец года, перенесено, и позже оно пройдет в онлайн-формате."К сожалению, сейчас в силу известных пандемических причин форматы у всего и вся меняются на дистанционные... Что касается переноса, то тут очевидна причина", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика