https://ria.ru/20201105/sobyanin-1583223477.html
Собянин вошел в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"
Собянин вошел в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"
Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета "Курчатовского института", соответствующий указ... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:19
риа наука
курчатовский институт
сергей собянин
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cf0599d90c6084277efe11ea0f7d2e6.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета "Курчатовского института", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сергей Горьков освобождается от должности члена наблюдательного совета этим же указом."Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в документе.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_2500fb1a88494ff9ee42e564da558b88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчатовский институт, сергей собянин, владимир путин, москва