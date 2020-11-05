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Собянин вошел в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"

Собянин вошел в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"

Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета "Курчатовского института", соответствующий указ... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:13

2020-11-05T17:13

2020-11-05T17:19

риа наука

курчатовский институт

сергей собянин

владимир путин

москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета "Курчатовского института", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сергей Горьков освобождается от должности члена наблюдательного совета этим же указом."Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в документе.

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курчатовский институт, сергей собянин, владимир путин, москва