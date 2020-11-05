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https://ria.ru/20201105/sobyanin-1583223477.html
Собянин вошел в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"
Собянин вошел в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"
Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета "Курчатовского института", соответствующий указ... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:19
риа наука
курчатовский институт
сергей собянин
владимир путин
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета "Курчатовского института", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сергей Горьков освобождается от должности члена наблюдательного совета этим же указом."Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в документе.
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курчатовский институт, сергей собянин, владимир путин, москва

Собянин вошел в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"

17:13 05.11.2020 (обновлено: 17:19 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Сергея Собянина на пять лет в состав наблюдательного совета "Курчатовского института", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить членом наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет Собянина Сергея Семеновича - мэра Москвы", - говорится в указе.
Сергей Горьков освобождается от должности члена наблюдательного совета этим же указом.
"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в документе.
 
РИА НаукаКурчатовский институтСергей СобянинВладимир ПутинМосква
 
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