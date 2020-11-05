https://ria.ru/20201105/skvortsova-1583254180.html

Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова за... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:31

2020-11-05T19:31

2020-11-05T19:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

вероника скворцова

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом, указ опубликован на официальном портале правовой информации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, вероника скворцова, владимир путин