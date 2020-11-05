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Путин наградил Скворцову орденом Пирогова
Путин наградил Скворцову орденом Пирогова
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова за... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:31
2020-11-05T19:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
вероника скворцова
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом, указ опубликован на официальном портале правовой информации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, вероника скворцова, владимир путин

Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

19:31 05.11.2020 (обновлено: 19:43 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время встречи. 1 августа 2017
Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время встречи. 1 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд наградить орденом Пирогова Скворцову Веронику Игоревну - руководителя Федерального медико-биологического агентства", - говорится в документе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссияВероника СкворцоваВладимир Путин
 
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