https://ria.ru/20201105/skvortsova-1583254180.html
Путин наградил Скворцову орденом Пирогова
Путин наградил Скворцову орденом Пирогова
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова за... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:31
2020-11-05T19:31
2020-11-05T19:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
вероника скворцова
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149954/89/1499548917_0:128:2972:1800_1400x0_80_0_0_898a918a61ecd2a3fd90f41620ccf22e.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом, указ опубликован на официальном портале правовой информации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149954/89/1499548917_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_2ff9a11fffa1d041f2010e61ce166fa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, вероника скворцова, владимир путин