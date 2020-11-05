https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583180584.html

На въехавшую в остановку в центре Москвы машину записано четыре штрафа

На въехавшую в остановку в центре Москвы машину записано четыре штрафа

За автомобилем, въехавшем в остановку в центре Москвы, числятся четыре штрафа, все оплачены, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:46

2020-11-05T14:46

2020-11-05T16:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За автомобилем, въехавшем в остановку в центре Москвы, числятся четыре штрафа, все оплачены, сообщает столичный департамент транспорта.ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, среди них один несовершеннолетний. По данным ГИБДД Москвы, женщина не справилась с управлением."За автомобилем Nissan числится четыре штрафа (оплачены)", - пишет дептранс в своем Telegram-канале.Один штраф за превышение скорости, другие три - за пересечение сплошной линии.

https://ria.ru/20201105/avariya-1583170355.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очевидец с места событий. В центре Москве водитель протаранил остановку Водитель автомобиля протаранил остановку общественного транспорта в центре Москвы. 2020-11-05T14:46 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия