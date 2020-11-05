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https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583180584.html
На въехавшую в остановку в центре Москвы машину записано четыре штрафа
На въехавшую в остановку в центре Москвы машину записано четыре штрафа
За автомобилем, въехавшем в остановку в центре Москвы, числятся четыре штрафа, все оплачены, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:46
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москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За автомобилем, въехавшем в остановку в центре Москвы, числятся четыре штрафа, все оплачены, сообщает столичный департамент транспорта.ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, среди них один несовершеннолетний. По данным ГИБДД Москвы, женщина не справилась с управлением."За автомобилем Nissan числится четыре штрафа (оплачены)", - пишет дептранс в своем Telegram-канале.Один штраф за превышение скорости, другие три - за пересечение сплошной линии.
https://ria.ru/20201105/avariya-1583170355.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Очевидец с места событий. В центре Москве водитель протаранил остановку
Водитель автомобиля протаранил остановку общественного транспорта в центре Москвы.
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60
москва, происшествия

На въехавшую в остановку в центре Москвы машину записано четыре штрафа

14:46 05.11.2020 (обновлено: 16:59 05.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За автомобилем, въехавшем в остановку в центре Москвы, числятся четыре штрафа, все оплачены, сообщает столичный департамент транспорта.
ДТП случилось в четверг днем на Садовой-Триумфальной улице у дома 16: женщина за рулем Nissan Qashqai въехала в остановку – травмы получили три пешехода, среди них один несовершеннолетний. По данным ГИБДД Москвы, женщина не справилась с управлением.
ДТП в центре Москвы: машина протаранила остановку
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.

В центре Москвы машина въехала в остановку
1 из 10

ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пострадали три пешехода, в том числе ребенок.

Работники коммунальной службы на месте ДТП
2 из 10

Пострадали три пешехода, в том числе ребенок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.

Сотрудники ДПС рядом с автомобилем, который въехал в остановку общественного транспорта
3 из 10

Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.

Остановка общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
4 из 10

"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.

Эвакуатор эвакуирует автомобиль с места ДТП
5 из 10

Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.

Полицейский рядом с остановкой общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
6 из 10

За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.

Остановка общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
7 из 10

По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.

Эвакуатор эвакуирует автомобиль с места ДТП
8 из 10

Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.

Остановка общественного транспорта на Садовом кольце в Москве, в которую въехал автомобиль
9 из 10

Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобиль убрали с места ДТП.

Работники коммунальной службы ликвидируют последствия ДТП на остановке
10 из 10

Автомобиль убрали с места ДТП.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 10

ДТП произошло днем на Садовой-Триумфальной улице. В остановку общественного транспорта влетел автомобиль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пострадали три пешехода, в том числе ребенок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Одна из пострадавших рассказала, что в момент аварии ждала автобус с сыном и младшей сестрой, которую забрала из школы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Потом как-то резко машина выехала, я даже не поняла, как это произошло", — рассказала пострадавшая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Женщине зажало ногу. Ее сестра, на которую пришелся основной удар, пострадала сильнее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 10

За рулем Nissan Qashqai, устроившего аварию, находилась молодая женщина.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По данным ГИБДД, водитель не справилась с управлением.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Выяснилось, что за автомобилисткой числятся четыре штрафа: один за превышение скорости, три — за пересечение сплошной линии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Виновница ДТП не пострадала, ее увезли в полицию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Автомобиль убрали с места ДТП.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"За автомобилем Nissan числится четыре штрафа (оплачены)", - пишет дептранс в своем Telegram-канале.
Один штраф за превышение скорости, другие три - за пересечение сплошной линии.
Скриншот видео с места ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 14:07
Опубликовано видео с места ДТП в Москве, где машина въехала в остановку
 
МоскваПроисшествия
 
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