https://ria.ru/20201105/shkolniki-1583138303.html
В Госдуме оценили продление дистанционного режима для школьников в Москве
В Госдуме оценили продление дистанционного режима для школьников в Москве
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, комментируя RT решение московских властей продлить режим дистанционного обучения для... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ярослав нилов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, комментируя RT решение московских властей продлить режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов, напомнил, что подобные меры принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.По словам депутата, в столице проживает много людей, поэтому риск заразиться коронавирусом там выше, а число заболевших — больше. Кроме того, поводом для продления дистанционки для учеников стало и то, что некоторые жители города не соблюдают предписанные меры либо из-за безответственности, либо из принципа.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице продляют дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до 22 ноября. За три недели, которые старшеклассники учатся в таком режиме, заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале недели ситуация начала обостряться. В Москве за последние сутки выявили 5255 случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 1143 пациента. В городе действует режим ограничения для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями: их просят не выходить из квартир без особой необходимости. Также часть офисных работников в Москве была переведена на удаленку.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ярослав нилов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, сергей собянин, москва, общество