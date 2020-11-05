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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/shkolniki-1583138303.html
В Госдуме оценили продление дистанционного режима для школьников в Москве
В Госдуме оценили продление дистанционного режима для школьников в Москве
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, комментируя RT решение московских властей продлить режим дистанционного обучения для... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ярослав нилов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, комментируя RT решение московских властей продлить режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов, напомнил, что подобные меры принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.По словам депутата, в столице проживает много людей, поэтому риск заразиться коронавирусом там выше, а число заболевших — больше. Кроме того, поводом для продления дистанционки для учеников стало и то, что некоторые жители города не соблюдают предписанные меры либо из-за безответственности, либо из принципа.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице продляют дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до 22 ноября. За три недели, которые старшеклассники учатся в таком режиме, заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале недели ситуация начала обостряться. В Москве за последние сутки выявили 5255 случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 1143 пациента. В городе действует режим ограничения для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями: их просят не выходить из квартир без особой необходимости. Также часть офисных работников в Москве была переведена на удаленку.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ярослав нилов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, сергей собянин, москва, общество

В Госдуме оценили продление дистанционного режима для школьников в Москве

12:10 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, комментируя RT решение московских властей продлить режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов, напомнил, что подобные меры принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.
По словам депутата, в столице проживает много людей, поэтому риск заразиться коронавирусом там выше, а число заболевших — больше. Кроме того, поводом для продления дистанционки для учеников стало и то, что некоторые жители города не соблюдают предписанные меры либо из-за безответственности, либо из принципа.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице продляют дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до 22 ноября. За три недели, которые старшеклассники учатся в таком режиме, заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале недели ситуация начала обостряться.
В Москве за последние сутки выявили 5255 случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 1143 пациента. В городе действует режим ограничения для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями: их просят не выходить из квартир без особой необходимости. Также часть офисных работников в Москве была переведена на удаленку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ярослав НиловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФСергей СобянинМоскваОбщество
 
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