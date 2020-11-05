https://ria.ru/20201105/shkolnik-1583175036.html

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году

Польша выдала России обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве в 2006 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:19

2020-11-05T14:19

2020-11-05T14:19

россия

андрей иванов

генеральная прокуратура рф

польша

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Польша выдала России обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве в 2006 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей ИвановПо версии следствия, в сентябре 2006 года Кочалидзе во дворе школы в Москве в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом, тот скончался. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.По словам Иванова, Кочалидзе был задержан в Польше и в сопровождении спецконвоя доставлен в Россию.

https://ria.ru/20200723/1574805534.html

https://ria.ru/20200729/1575104524.html

россия

польша

москва

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, польша, москва, происшествия