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Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году
Польша выдала России обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве в 2006 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:19
2020-11-05T14:19
россия
андрей иванов
генеральная прокуратура рф
польша
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Польша выдала России обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве в 2006 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей ИвановПо версии следствия, в сентябре 2006 года Кочалидзе во дворе школы в Москве в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом, тот скончался. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.По словам Иванова, Кочалидзе был задержан в Польше и в сопровождении спецконвоя доставлен в Россию.
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россия
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россия, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, польша, москва, происшествия

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьника в 2006 году

14:19 05.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Польша выдала России обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве в 2006 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Бесика Кочалидзе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказал Иванов.

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По версии следствия, в сентябре 2006 года Кочалидзе во дворе школы в Москве в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом, тот скончался. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.
По словам Иванова, Кочалидзе был задержан в Польше и в сопровождении спецконвоя доставлен в Россию.
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